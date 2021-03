introduction

L’une des séries de milieu de gamme les plus populaires au monde, la Redmi Note, a récemment fait l’objet d’une mise à niveau. Nous avons déjà examiné le Redmi Note 10 Pro et avons trouvé que c’était un excellent combiné, il est donc maintenant temps de tourner la tête vers le Note 10 vanille. Nous parlons ici de la version non 5G, cependant.

Nous savons que cela semble déroutant et nous ne vous en voulons pas. La gamme Redmi Note 10 est encore une fois un peu en désordre en ce qui concerne la dénomination. Heureusement pour vous, nous avons obtenu le meilleur Redmi Note 10 car le modèle 5G sacrifie de nombreuses fonctionnalités intéressantes au profit de la 5G. Au lieu de cela, le Redmi Note 10 standard se concentre sur ce qui est important, et c’est sans doute la meilleure valeur pour la plupart des utilisateurs, car la 5G n’est toujours pas un gros problème dans la plupart des pays.

Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 en un coup d’œil:

Corps: 160,5 x 74,5 x 8,3 mm, 179 g; Gorilla Glass 3 avant, arrière et cadre en plastique; IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures (selon le marché / la région).

Afficher: Super AMOLED 6,43 « , 450 nits (typ), 1100 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d'image 20: 9, 409ppi.

Chipset: Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm): Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 460 Gold et 6×1,7 GHz Kryo 460 Silver); Adreno 612.

Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM; UFS 2.2; microSDXC (emplacement dédié).

OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

Caméra frontale: 13 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,06 « , 1,12 µm.

Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

Batterie: 5000mAh; Charge rapide 33W, 50% en 25 min, 100% en 74 min (annoncé).

Divers: Lecteur d'empreintes digitales (monté sur le côté); Radio FM, enregistrement; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm, pas de NFC.

La version non 5G de l’attrait principal du Redmi Note 10 serait l’écran Super AMOLED avec une luminosité de pointe élevée, la configuration de la caméra compétente, la grande batterie à chargement rapide et les haut-parleurs stéréo. Le Redmi Note 10 5G, par contre, se contente d’un panneau IPS, il manque la technologie de charge rapide et les haut-parleurs stéréo.

Et même si le Redmi Note 10 ignore certaines des fonctionnalités premium de Redmi Note 10 Pro telles que la construction Gorilla Glass 5, le panneau OLED 120Hz et un meilleur appareil photo principal 108MP, il a ses propres raisons d’exister. C’est encore beaucoup moins cher (bonne segmentation des prix de la part de Xiaomi), et il est également compact, conforme aux normes actuelles. L’écran de 6,43 pouces attirera certainement certains acheteurs potentiels à la recherche de quelque chose de plus portable. C’est une découverte rare de nos jours.

Le seul écueil que nous pouvons voir en parcourant la fiche technique est le manque de NFC. Nous sommes déjà en 2021, et même les appareils bas de gamme proposent le NFC, car les paiements sans contact sont de plus en plus populaires sur de nombreux marchés. Ne pas avoir une simple antenne NFC peut être un facteur de rupture potentiel pour un grand groupe d’utilisateurs.

Mais pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas bénéficier de la connectivité 5G et des paiements sans contact dans votre pays, le Redmi Note 10 pourrait bien être le bon combiné pour vous. Nous sommes sur le point de voir comment fonctionne le tout nouveau SoC Snapdragon 678 et à quel point le panneau OLED plutôt compact de 6,43 pouces est vraiment génial. Cela ressemble déjà à une bonne affaire avec un prix de départ de seulement 199 €.

Déballage du Xiaоmi Redmi Note 10

La boîte de vente au détail n’est en aucun cas spéciale. Il contient les manuels d’utilisation habituels, un câble USB-A vers USB-C pour le transfert et le chargement de données, un étui en silicone transparent, qui est assez difficile à mettre et à retirer, et une brique de charge évaluée à 33W.