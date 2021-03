Avis sur Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Max)

introduction

Nous avons le Redmi Note 10 Pro pour examen, et il s’agit de la version mondiale du Redmi Note 10 Pro Max – un modèle exclusif à l’Inde. Il n’y a que deux différences – la version indienne omet NFC et elle n’est pas répertoriée comme IP53. Voici un lien direct pour comparer les deux.







Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Cela fait exactement un an que les premiers téléphones Redmi Note 9 sont apparus, et les mises à jour arrivent juste à temps. Le Redmi Note 10 Pro est le fer de lance de la prochaine génération de milieu de gamme abordables, et il apporte l’une des fonctionnalités préférées des fans les plus demandées – un écran OLED à 120 Hz.

Xiaomi propose des écrans HRR à bas prix. Le Redmi Note 9 Pro 5G et plusieurs téléphones Redmi K30 avaient des panneaux LCD de 120 Hz et même de 144 Hz. Ces appareils sont devenus très populaires pour cette raison, et beaucoup de gens, nous y compris, espéraient une mise à niveau OLED et que cette fonctionnalité premium deviendrait un standard pour la série Redmi Note 10. Parlez d’un souhait devenu réalité!

Le Redmi Note 10 Pro s’appuie sur le Redmi Note 9 Pro 5G limité, également connu sous le nom de Mi 10i 5G sur certains marchés, tous deux sortis il y a quelques semaines. Il offre un meilleur écran OLED HRR mais est livré avec la puce inférieure Snapdragon 732G au lieu du Snapdragon 750G 5G, plus premium. Le reste est essentiellement le même: appareil photo, haut-parleurs, batterie, chargement rapide.

En effet, le nouveau Redmi Note 10 Pro n’offre peut-être pas le meilleur SoC de milieu de gamme, mais il impressionne certainement avec une caméra quadri-caméra intéressante à l’arrière. Le tireur principal utilise un capteur Samsung 108MP, puis vient le vivaneau ultra-large 8MP, suivi d’une caméra 5MP avec objectif télémacro, et enfin, il y a un capteur de profondeur 2MP.

Les autres éléments intéressants du Redmi Note 10 Pro incluent les haut-parleurs symétriques dédiés – encore une autre fonctionnalité qui n’est pas largement disponible, même sur les téléphones les plus chers (les produits phares favorisent généralement les configurations hybrides). Il existe également une batterie bien grosse d’une capacité de 5020 mAh capable de charger rapidement 33 W, et l’adaptateur secteur correspondant est inclus avec le téléphone. Certaines personnes apprécieront la présence du NFC, de la radio FM, du blaster IR, d’une prise jack 3,5 mm et de l’extension microSD.

Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 Pro en un coup d’œil:

Corps: 164×76,5×8,1 mm, 193 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique; IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures.

164×76,5×8,1 mm, 193 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique; IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures. Afficher: 6,67 « AMOLED, HDR10, 120 Hz, 450-700 nits (typ), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi.

6,67 « AMOLED, HDR10, 120 Hz, 450-700 nits (typ), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi. Chipset: Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver); Adreno 618.

Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver); Adreno 618. Mémoire: 64 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,8, 25 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; Angle ultra-large : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 5 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 108 MP, f / 1,8, 25 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; : 5 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,06 « , 1,0 µm.

16 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,06 « , 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, gyro-EIS.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS; : 1080p à 30 ips, gyro-EIS. Batterie: 5,020mAh; Charge rapide 33W.

5,020mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC; Radio FM, port infrarouge; Prise jack 3,5 mm.

Le Redmi Note 10 Pro est classé IP53 pour la protection contre la poussière et l’eau – une très belle touche. Cela signifie que le téléphone est étanche à la poussière et peut supporter des éclaboussures légères ou la pluie. Le téléphone semble être une proposition de plus en plus meilleure avec chaque nouvelle fonctionnalité que nous repérons, alors allons droit au but et sortons cette note de sa boîte.

Déballage du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro est livré dans une boîte en papier ordinaire et contient tout ce dont vous pourriez avoir besoin, sauf une paire d’écouteurs. Le kit de vente au détail contient un adaptateur secteur de 33 W et un câble USB-A-vers-C classé 3A.

Vous obtenez également un étui en silicone transparent avec un couvercle pour le port USB-C. Et vous trouverez un protecteur d’écran mince déjà appliqué sur l’écran du téléphone. Nous avons enlevé cela; désolé, Xiaomi, c’était beaucoup trop bon marché.