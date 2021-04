introduction

Maintenant que le Pro moniker est devenu courant, c’est Ultra qui en est venu à représenter la crème de la crème, et le Xiaomi Mi 11 Ultra peut porter ce badge avec fierté. Limité à son marché domestique l’année dernière, le Mi ultime est devenu mondial cette fois-ci, et nous sommes heureux de l’avoir pour examen aujourd’hui.

Nous sommes déchirés, que ce soit l’apparence physique du système de caméra qui soit plus frappante ou le matériel à l’intérieur. Une zone surélevée simplement massive à l’arrière semble boulonnée, presque après coup, il est difficile de la rater, et c’est un excellent déclencheur de conversation même si ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde.

Mais sa taille est justifiée – la caméra principale contient le plus grand capteur utilisé sur un smartphone moderne, et à côté – deux autres modules inégalés dans leurs propres domaines, d’une manière ou d’une autre. Oh, et oui, il y a aussi un écran ici – parce que pourquoi pas, mais aussi parce que cela peut être utile.

Il y a beaucoup plus de 1,1 pouces d’OLED à l’avant. Le Super AMOLED de 6,81 pouces est excellent: haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, luminosité élevée, HDR, un milliard de couleurs, etc. Pendant ce temps, le Snapdragon 888 en dessous est incomparable en tant que chipsets cette année et avec 256 Go de stockage de base, devrions-nous même mentionner le manque de capacité d’extension comme un inconvénient?

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Ultra en un coup d’œil:

Corps: 164,3 x 74,6 x 8,4 mm, 234 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en céramique, cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

164,3 x 74,6 x 8,4 mm, 234 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en céramique, cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: AMOLED 6,81 « , couleurs 1B, 120 Hz, HDR10 +, Dolby Vision, 900 nits, 1700 nits (crête), résolution de 1440 x 3200 px, format d’image 20: 9, 515 ppp.

AMOLED 6,81 « , couleurs 1B, 120 Hz, HDR10 +, Dolby Vision, 900 nits, 1700 nits (crête), résolution de 1440 x 3200 px, format d’image 20: 9, 515 ppp. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM, 512 Go de 12 Go de RAM; UFS 3.1.

256 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM, 512 Go de 12 Go de RAM; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.5.

Android 11, MIUI 12.5. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f / 2.0, 24 mm, 1 / 1,12 « , 1,4 µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS; Ultra grand angle : 48 MP, f / 2,2, 12 mm, 128˚, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Téléobjectif : 48 MP, f / 4.1, 120 mm, 1 / 2.0 « , 0.8 µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x.

: 50 MP, f / 2.0, 24 mm, 1 / 1,12 « , 1,4 µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS; : 48 MP, f / 2,2, 12 mm, 128˚, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 48 MP, f / 4.1, 120 mm, 1 / 2.0 « , 0.8 µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,2, 27 mm (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,2, 27 mm (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, gyro-EIS, HDR10 + rec; Caméra frontale : 1080p à 30 / 60fps, 720p à 120fps, gyro-EIS.

: 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, gyro-EIS, HDR10 + rec; : 1080p à 30 / 60fps, 720p à 120fps, gyro-EIS. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 67W, 100% en 36 min (annoncé), Charge rapide sans fil 67W, 100% en 39 min (annoncé), Charge sans fil inversée 10W, Charge rapide 4+, Power Delivery 3.0.

5000mAh; Charge rapide 67W, 100% en 36 min (annoncé), Charge rapide sans fil 67W, 100% en 39 min (annoncé), Charge sans fil inversée 10W, Charge rapide 4+, Power Delivery 3.0. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; Port infrarouge.

Les Xiaomis n’ont normalement pas de protection contre la poussière et l’eau, mais cela a changé cette année avec les Mi 11s – le Pro et l’Ultra ont tous deux un indice de protection IP68, et c’est un développement des plus bienvenus. A l’inverse, incontournable des combinés de la marque, à la fois abordables et chers, l’émetteur IR reste. Les haut-parleurs stéréo ont fait leur chemin vers le milieu de gamme Xiaomi, il est donc naturel que les modèles haut de gamme les aient, et ceux-ci ont été réglés par Harman / Kardon, cela ne pouvait pas faire de mal.

Une augmentation de la capacité de la batterie par rapport au modèle de l’année dernière est une autre mise à niveau que nous pouvons apprécier. D’un autre côté, ils ont rétrogradé la charge – au lieu des 120W du Mi 10 Ultra, vous seul obtenez 67W ici. TTT … TTT.

Xiaomi Mi 11 Ultra unboxing

L’emballage a perdu le flair de la présentation du Mi 10 Ultra, et le Mi 11 Ultra est apparu dans une boîte noire standard avec des lettres en cuivre (ou est-ce en or rose?). Qu’y a-t-il à l’intérieur?

Notre offre groupée de vente au détail à destination de l’UE comprend le chargeur 67W – ce n’est pas le cas sur tous les marchés avec des chargeurs gratuits. option dans certains endroits (Chine, peut-être dans d’autres régions d’Asie). C’est un adaptateur propriétaire avec une sortie USB-A, donc il ne plaira pas aux purs et durs d’USB PowerDelivery. Un câble USB est également inclus.

Un casque peut être manquant, mais un dongle USB-C vers 3,5 mm est inclus pour que vous puissiez utiliser le vôtre. À l’intérieur de la boîte se trouve également un couvercle arrière en silicone souple transparent. Bien que la protection (gratuite) soit appréciée, l’apparence et la sensation de la chose ne correspondent pas au téléphone lui-même.