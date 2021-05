Avis sur Xiaomi Black Shark 4

Introduction et spécifications

Expérience de jeu sans compromis à petit prix. C’est ce que vise Xiaomi avec son deuxième meilleur téléphone de jeu, le Black Shark 4. Il offre à peu près tout ce que la version Pro a, mais adoucit le chipset en Snapdragon 870 et remplace l’appareil photo principal 64MP par un 48MP. Cela peut sembler une dégradation importante, mais le prix compétitif de seulement 500 € peut suffire à vous convaincre d’appuyer sur la gâchette. Et le Black Shark 4 en a deux.

En plus du panneau OLED 144Hz déjà standard, Xiaomi a inclus d’autres fonctionnalités spécifiques au jeu telles que les déclencheurs d’épaule physiques. Cela peut ne pas sembler grand-chose étant donné qu’Asus et Nubia le font aussi, mais ce sont des boutons physiques et cliquables. Et rien ne vaut ceux-là en matière de jeu.

Les spécifications du Xiaomi Black Shark 4 en un coup d’œil:

Corps: 163,8 x 76,4 x 9,9 mm, 210 g; Verre avant et arrière, cadre en métal.

163,8 x 76,4 x 9,9 mm, 210 g; Verre avant et arrière, cadre en métal. Affichage: Super AMOLED 6,67 « , 144 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi; affichage permanent.

Super AMOLED 6,67 « , 144 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi; affichage permanent. Chipset: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 et 3×2,42 GHz Kryo 585 et 4×1,80 GHz Kryo 585); Adreno 650.

Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 et 3×2,42 GHz Kryo 585 et 4×1,80 GHz Kryo 585); Adreno 650. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 128 Go de 12 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM; UFS 3.1.

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 128 Go de 12 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, Joy UI 12.5.

Android 11, Joy UI 12.5. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,8, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Macro : 5 MP, f / 2.4, AF.

: 48 MP, f / 1,8, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 5 MP, f / 2.4, AF. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,0, (large), 0,8 µm.

20 MP, f / 2,0, (large), 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 240fps, 1080p à 960fps; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 240fps, 1080p à 960fps; : 1080p à 30 ips. La batterie: 4500mAh; Charge rapide 120 W, 100% en 17 min (annoncé).

4500mAh; Charge rapide 120 W, 100% en 17 min (annoncé). Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC; Prise jack 3,5 mm; Déclencheurs d’épaule pop-up physiques.

Le combiné est également équipé d’un ensemble de haut-parleurs puissants et d’un système de refroidissement approprié garantissant la durabilité des performances. Cependant, la configuration de la caméra ne couvre que le strict minimum. Là encore, ce n’est probablement pas ce que vous recherchez si vous êtes déjà en train de lire une critique de téléphone de jeu.

Ce qui nous préoccupe le plus, c’est la capacité de batterie inférieure à la moyenne de 4500 mAh. Espérons que la charge ultra rapide de 120 W garantira que les sessions de charge sont aussi courtes que possible. Xiaomi promet une charge complète en seulement 17 minutes.

Il est également important de noter que si vous résidez en dehors de la Chine, le modèle Pro est probablement hors de portée de toute façon, ce modèle est donc aussi bon que celui de Black Shark. Le 4 Pro est une exclusivité chinoise au moment de la rédaction de cet article.Le modèle non Pro a donc la tâche difficile de défier le nubia Red Magic 6 équipé du Snapdragon 888, qui se situe dans la même gamme de prix.

Donc, dans cette revue, nous verrons si le compromis pour Snapdragon 870 en vaut la peine, compte tenu de la concurrence et des prix. Nous allons également tester divers jeux sur le Play Store et voir si le téléphone de jeu de Xiaomi peut saturer l’écran 144Hz avec les fréquences d’images correspondantes. L’optimisation du jeu est le talon d’Achille des smartphones de jeu modernes, et jusqu’à présent, Asus est en tête avec les jeux HRR les plus pris en charge.

Déballage du Xiaomi Black Shark 4

Le Black Shark 4 est livré dans une boîte de vente au détail standard qui pèse un peu plus que prévu, principalement en raison du chargeur volumineux de 120 W. Le câble USB-A vers USB-C pour le chargement et le transfert de données est également à portée de main, ainsi qu’un boîtier rigide en plastique semi-transparent en prime.

L’étui ne s’enroule pas autour de tout le combiné et nous ne pouvons pas dire qu’il offre une bonne prise en main. Sur le plan positif, cela ne rend pas le téléphone plus volumineux qu’il ne l’est déjà.