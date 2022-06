Avis | Sur un mont Everest divisé, la coopération climatique est testée

Le réchauffement dans ce troisième pôle se produit à peu près le double du taux mondial et a été particulièrement prononcé au cours des 60 dernières années. Ce siècle est en train de devenir la période la plus chaude dans ces hautes montagnes depuis 2 000 ans, faisant de la région un terrain important pour la recherche dans le but d’éviter une catastrophe climatique.

Cette année, une évaluation climatique complète pour le troisième pôle a averti que les deux tiers de la masse actuelle des glaciers dans la région autour de l’Everest pourraient disparaître d’ici l’an 2100. Pourtant, comme l’évaluation l’a noté, il existe d’importantes « lacunes de connaissances » sur le climat. données provenant de la région. Cela est particulièrement vrai dans les environnements de haute altitude où les neiges annuelles s’accumulent au sommet des myriades de glaciers de la région.

Les difficultés à collecter des données géophysiques fiables dans cet endroit intimidant sont évidentes et multiples. Mais au cours des dernières décennies, un nombre croissant de scientifiques ont relevé le défi. Au printemps 2019, la National Geographic Society, en collaboration avec le gouvernement du Népal et l’horloger Rolex, a aidé à organiser une expédition multidisciplinaire de plus de 30 scientifiques d’universités et d’organisations du monde entier. J’étais membre de cette expédition, aidant à documenter son travail. Les nouvelles découvertes de notre entreprise et d’autres donnent une image étonnante d’un paysage en mouvement.

Par exemple : une carotte de glace extraite à une altitude supérieure à 26 000 pieds du col Sud, le plus haut glacier de l’Everest, a montré que la glace à la surface avait environ 2 000 ans, ce qui signifie que la glace qui s’était accumulée par la suite, qui aurait pu atteindre une hauteur de 180 pieds, avait disparu. Les alpinistes de l’Everest semblent également avoir prélevé un lourd tribut. Des échantillons de neige ont révélé la présence de microplastiques presque tout le long de la montagne, et des échantillons de neige et d’eau de l’Everest étaient chargés de PFAS, des produits chimiques durables largement utilisés par diverses industries et dans les produits de consommation.