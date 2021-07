Avis sur Realme Buds Air 2

introduction

Si vous recherchez de véritables écouteurs stéréo sans fil abordables, jetez un œil au Realme Buds Air 2. Il n’y a pratiquement rien de mal avec ces écouteurs et une longue liste de choses qui sont correctes.

À 49,99 €/3 299 INR (régulièrement moins), vous obtenez une liste complète des avantages – suppression active du bruit, 25 heures de lecture, Bluetooth 5.2, mode de jeu à faible latence, détection d’usure, un facteur de forme compact et surtout – un excellent son.

Déballage et fonctionnalités

Les Realme Buds Air 2 sont livrés avec un seul câble USB-A vers USB-C, 2 paires supplémentaires d’embouts en caoutchouc (S/M/L) et l’étui.

Les écouteurs eux-mêmes sont intra-auriculaires et isolent mieux les bruits extérieurs que, disons, une conception à oreille ouverte comme les Huawei Freebuds 4 ou les Apple AirPods 2e génération.

Les écouteurs TWS sont parmi les plus compacts et les plus discrets. Ils sont également parmi les rares à s’adapter aussi bien aux oreilles des femmes qu’à celles des hommes.

Chaque bourgeon est doté de capteurs de détection intelligents, qui mettent en pause tout ce qui est allumé lorsque vous retirez les bourgeons de vos oreilles. Le son redémarrera une fois les écouteurs remis en place.

Les fans d’entraînement apprécieront l’indice IPX5 des têtes, ce qui signifie qu’elles résistent à la transpiration et supporteront un peu de pluie sans problème. N’oubliez pas de garder le boîtier au sec.

En parlant de boîtier, il dispose d’un bouton de réinitialisation et d’un port USB-C pour le chargement. Il n’y a pas de recharge sans fil, mais vous ne devriez pas vous y attendre à ce prix.

Le boîtier est tout noir et brillant. Il est très sensible aux empreintes digitales et devient gras et huileux tous les quelques jours. Une autre petite plainte que nous avons est à quel point il est difficile de sortir les bourgeons du boîtier – les aimants qui maintiennent les bourgeons dans le boîtier sont puissants et il n’y a pratiquement aucun endroit pour les saisir et les retirer.

L’application Realme Link est l’endroit idéal pour contrôler le Realme Buds Air 2. Mais veillez à choisir un emplacement qui vend les Buds Air 2 lors de la configuration de l’application, sinon ils n’apparaîtront pas dans la liste des appareils pris en charge.

Les Buds Air 2 prennent en charge la paire rapide de Google avec les téléphones Android. Lorsque vous les connectez, l’application Realme Link affiche un widget avec la batterie du boîtier et chaque bourgeon.

C’est ici que vous pouvez basculer entre le mode Normal, le mode auto-explicatif de suppression du bruit et de transparence, qui amplifie le son de votre environnement afin que vous puissiez interagir avec eux ou avec des personnes sans retirer les écouteurs.

Vous pouvez choisir le profil sonore à utiliser avec les options Bass Boost+, qui transforment la musique en un désordre pâteux ; Bright, qui atténue les graves et augmente les médiums et les aigus, sans grondement ni grincement ; et Dynamic, que vous devez utiliser par défaut.

Realme Link vous permet de personnaliser les commandes tactiles pour chaque bourgeon. Par défaut, vous pouvez appuyer deux fois pour la lecture/pause, appuyer trois fois pour la piste suivante et appuyer longuement sur les deux boutons pour passer du mode ANC au mode Transparence. Mais l’application vous permet de définir des commandes personnalisées par bouton, vous pouvez donc appuyer deux fois sur le bouton gauche pour revenir à la piste précédente et appuyer deux fois sur celui de droite pour la piste suivante.

Venons-en maintenant au super pouvoir du Realme Buds Air 2 – Amplificateur de volume. Lorsque vous l’allumez, vous recevez un avertissement de dommages auditifs possibles et si vous l’acceptez, les Realme Buds Air 2 deviennent les écouteurs les plus bruyants que vous ayez jamais entendus.

Bien sûr, la distorsion devient évidente dans la plupart des chansons, mais le volume considérable de ces têtes dans ce mode est insensé. Considérez-le comme un super pouvoir que vous ne devriez pas utiliser tous les jours, mais à avoir au cas où vous en auriez besoin.

Les Realme Buds Air 2 sont livrés avec Bluetooth 5.2, ce qui est légèrement meilleur que les autres écouteurs TWS de Realme. Il existe également un mode jeu, qui permet une transmission à faible latence de 88 ms pendant les sessions de jeu. Vous devrez l’activer dans l’application.

Qualité sonore, suppression active du bruit et autonomie de la batterie

Les Realme Buds Air 2 ont un pilote de son « Bass Boost » de 10 mm qui permet un son de qualité. J’ai testé les Buds en mode Dynamic, qui a donné le meilleur équilibre.

Vous pouvez vous attendre au son de basse et de mi-lourd agréable aux fans qui est typique de ce type de produit et ce n’est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de volume et beaucoup de caractère dans le son provenant des Buds Air 2.

Les médiums et les aigus sont les plus dominants et peuvent devenir un peu dominants dans des chansons spécifiques au volume maximum. Les basses sont bien contrôlées et discrètes. Vous ne devez en aucun cas activer le mode Bass Boost+ car il ruine l’équilibre et produit un son sourd et grondant.

Lorsqu’il s’agit de périodes d’usure prolongées, les Realme Buds Air 2 sont les meilleurs intra-auriculaires jamais testés par ce critique. Ils sont très légers et ils reposent en toute sécurité sans causer de douleur en cas d’utilisation prolongée.

Associés à l’excellente qualité du microphone, à la facilité et au confort d’utilisation, les Realme Buds Air 2 sont parfaits pour les appels téléphoniques.

La suppression active du bruit est évaluée jusqu’à 25 dB – c’est le seul endroit où les Realme Buds Pro battent les Air 2, car ils sont évalués jusqu’à 35 dB.

Les Buds Air 2 s’appuient sur leur puce personnalisée R2 pour atténuer les bruits à basse fréquence comme le grondement d’un moteur dans un train, un avion ou un bus, ou un ventilateur. Le résultat n’est pas très impressionnant. Le passage du mode ANC au mode normal entraîne une réduction palpable du son au départ, mais il est loin d’être aussi efficace que certains autres bourgeons ANC que nous avons testés.

Même le bruit constant comme l’aspirateur un samedi est resté en grande partie audible. J’ai ce test où je frotte doucement mes doigts près de mes oreilles – si j’entends assez bien le son, alors la suppression du bruit n’est pas très efficace. Je ne l’entends pas avec quelque chose comme les AirPods Pro ou les Galaxy Buds Pro de Samsung, ni les Sony WF-1000XM4. Mais ceux-ci coûtent tous quatre fois plus que le Realme Buds Air 2, ce n’est donc pas une comparaison équitable.

Restons-en là : l’ANC est efficace pour réduire le son, mais pas au point d’être impressionnant.

La durée de vie de la batterie est excellente. Avec l’ANC désactivé, j’ai eu un peu plus de 5 heures de lecture de musique constante à 100% de volume. Realme revendique jusqu’à 5 heures avec ANC désactivé et qualité AAC activée à 50 % du volume, ce que j’ai dépassé à 100 % du volume – impressionnant.

Le boîtier charge les têtes environ deux fois de rien à plein et se charge lui-même en environ 1 heure et demie.

Faut-il acheter les Realme Buds Air 2 ?

Il n’y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas. Ce sont de loin les meilleurs bourgeons sortis par Realme. Ils sonnent bien, ils sont très forts tels quels et sont livrés avec un mode extrêmement fort. Ils font également partie des paires de TWS intra-auriculaires les plus confortables et ils peuvent durer des heures.

Mais plus important encore, le Realme Buds Air 2 a atteint un niveau bien supérieur à son niveau de rémunération. Ils sont moins chers que les Realme Buds Pro et offrent pour la plupart une qualité sonore et des fonctionnalités aussi bonnes, sinon meilleures.

Ils sont également comparables à des paires d’écouteurs TWS beaucoup plus chères. Pour l’utilisateur général, celui qui bénéficie d’une bonne qualité sonore et d’une liste de fonctionnalités utiles – le Realme Buds Air 2 ne déçoit en aucun cas.

Un choix solide pour un prix avantageux.