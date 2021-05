Avis sur Oppo Reno5 5G / Find X3 Lite

Introduction et spécifications

La gamme Oppo Reno5 a été lancée au début de cette année, mais ce n’est que maintenant qu’elle sort en Europe. Maintenant, le plus abordable du groupe – le Reno5 est là et a l’air bien équipé aussi. Un panneau OLED avec un taux de rafraîchissement élevé, une charge rapide, un SoC capable, une construction solide et beaucoup de stockage et de mémoire de base.

Et dans un geste (pas si) surprenant, Oppo publie celui-ci sous deux noms en Europe. Le Reno5 est lancé en Europe de l’Est, tandis que l’Europe de l’Ouest l’obtient sous le nom de Find X3 Lite. Les deux modèles sont identiques dans les spécifications comme vous pouvez le voir.





Oppo Reno5 5G • Oppo Find X3 Lite

Ainsi, même si nous avons spécifiquement obtenu le modèle Reno5 pour examen, les résultats de notre examen devraient s’appliquer aux deux appareils à parts égales.

Bien que la marque Oppo soit bien connue en Asie, et même si elle ne s’est pas encore fait un nom en Europe, elle se positionne comme une marque haut de gamme ailleurs. Il n’est donc pas étonnant que la société évite de sous-coter la concurrence en termes de prix tout en se concentrant sur la fabrication de combinés bien exécutés avec un aspect et une sensation de qualité supérieure.

Le Reno5 (ou Find X3 Lite, si vous préférez) utilise un panneau OLED lumineux à 90 Hz et une caméra principale de 64 MP et il offre également l’une des technologies de charge les plus rapides. Il est également joliment compact et pochette.

Le principal argument de vente de celui-ci est probablement sa taille et son ergonomie. Dans un marché où règnent les mastodontes, le Reno5 5G est une bouffée d’air frais avec son écran compact de 6,43 pouces et son poids de 172 g.

Caractéristiques du Oppo Reno5 5G en un coup d’œil:

Corps: 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, 172 g; Gorilla Glass 5 avant, arrière et cadre en plastique.

159,1 x 73,4 x 7,9 mm, 172 g; Gorilla Glass 5 avant, arrière et cadre en plastique. Affichage: AMOLED 6,43 « , 90 Hz, 430 nits (typ), 750 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 410ppi.

AMOLED 6,43 « , 90 Hz, 430 nits (typ), 750 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 410ppi. Chipset: Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620.

Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 2.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 2.1. OS / logiciel: Android 11, ColorOS 11.1.

Android 11, ColorOS 11.1. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 32 MP, f / 2,4, 24 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

32 MP, f / 2,4, 24 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps; gyro-EIS, HDR; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, gyro-EIS.

: 4K à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps; gyro-EIS, HDR; : 1080p à 30 ips, gyro-EIS. La batterie: 4300mAh; Charge rapide 65W, 100% en 35 min (annoncé), charge inversée, SuperVOOC 2.0.

4300mAh; Charge rapide 65W, 100% en 35 min (annoncé), charge inversée, SuperVOOC 2.0. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise jack 3,5 mm,

Le téléphone est également livré avec 128 Go de stockage de base, et le Snapdragon 765G 5G n’a rien à se moquer.

Ce dont nous pouvons nous moquer, c’est le prix actuel du téléphone. Le prix de lancement de 450 € est assez optimiste compte tenu du fait que la concurrence dans le milieu de gamme est assez chaude et que ce téléphone est livré avec un dos et un cadre en plastique.

Mais ne nous précipitons pas pour tirer des conclusions car ce téléphone pourrait offrir plus que ce que vous voyez à première vue. Tout d’abord, le temps d’un déballage.

Déballage du Oppo Reno5 5G

Le téléphone est livré dans une boîte de qualité supérieure et une couleur menthe fraîche. Il contient les manuels d’utilisation habituels et le chargeur mural compatible 65W avec un câble USB-A vers USB-C.

Oppo a également ajouté un étui bonus, ainsi qu’une paire d’écouteurs 3,5 mm.