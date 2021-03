introduction

Nous avons appris à apprécier la volonté incessante d’Oppo de briser le moule et d’introduire des innovations peu orthodoxes – que ce soit une caméra pivotante ou pop-up, des panneaux inspirés de la géométrie, la charge rapide VOOC ou même des téléphones sur le thème du football.

Le dernier produit phare de Find X3 Pro ne craint pas non plus l’innovation – en plus des spécifications et du design de pointe, le nouveau Find parie également gros sur la couleur 10 bits en poussant des caméras 10 bits et un écran 10 bits à assurez-vous de voir ce que vous avez capturé dans toute sa splendeur.

En effet, l’Oppo Find X3 Pro a été présenté sous le slogan Awaken Color, ce qui signifie que vous pouvez capturer et voir 1 milliard de couleurs en appuyant simplement sur un bouton – quelque chose que vous ne pouvez pas faire ailleurs, pas si facilement, du moins.

Il y a un écran OLED 10 bits incurvé de 6,7 « avec une haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé, tandis qu’à l’arrière, vous trouverez un quatuor de vivaneaux capables de capturer le monde qui vous entoure avec des couleurs 10 bits.

L’ensemble Find X3 Pro a été soigneusement conçu pour envelopper ces deux caractéristiques clés dans un corps de forme extraordinaire et étanche. Tout a l’air si bien conçu et les courbes organiques autour de la caméra arrière sont quelque chose que nous n’avons pas vu jusqu’à présent, alors bravo pour cela!

La caméra quadruple à l’arrière apporte également des surprises – bien qu’elle ressemble à votre quatuor typique de large / ultra-large / télé / macro, elle est en fait plus que ce que vous voyez. Les deux grands vivaneaux utilisent des capteurs Sony IMX 766 identiques de 50MP, avec des optiques différentes, bien sûr, puis nous avons une télé 13MP 2x et une caméra de microscope 3MP avec un grossissement 60x et un anneau LED flash autour de l’ensemble. La micro caméra vous permettra de voir des détails invisibles à l’œil nu et un son vraiment cool sur papier. Nous sommes impatients de le tester. Est-ce un autre gadget? Peut-être! Mais coloriez-nous intrigués car nous n’avons vu ce type de tireur sur aucun téléphone.

L’Oppo Find X3 Pro offre le meilleur chipset Snapdragon 888 actuel avec un modem 5G et une prise en charge de treize bandes 5G.

Le téléphone est vendu dans une seule configuration, mais il est plus que approprié pour un produit phare – 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage UFS3.1.

Vous obtenez également des haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos et une grande batterie de 4500 mAh avec la dernière charge rapide VOOC de 65 W. Il peut même effectuer une charge sans fil rapide et sans fil inversée si c’est votre truc.

Caractéristiques du Oppo Find X3 Pro en un coup d’œil:

Corps: 163,6×74,0x8,3 mm, 193 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

163,6×74,0x8,3 mm, 193 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Afficher: LTPO AMOLED 6,70 « , couleurs 1B, 120 Hz, HDR10 +, 500 nits (typ), 1300 nits (crête), résolution de 1440 x 3216 px, format d’image 20,1: 9, 525 ppp.

LTPO AMOLED 6,70 « , couleurs 1B, 120 Hz, HDR10 +, 500 nits (typ), 1300 nits (crête), résolution de 1440 x 3216 px, format d’image 20,1: 9, 525 ppp. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, ColorOS 11.2.

Android 11, ColorOS 11.2. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f / 1,8, 1 / 1,56 « , 1,0 µm, PDAF omnidirectionnel, OIS; Ultra grand angle : 50 MP, f / 2,2, 110˚, 1 / 1,56 « , 1,0 µm, PDAF omnidirectionnel; Téléobjectif : 13 MP, f / 2.4, 52 mm, zoom optique 2x, zoom hybride 5x, PDAF; Macro : 3 MP, f / 3.0.

: 50 MP, f / 1,8, 1 / 1,56 « , 1,0 µm, PDAF omnidirectionnel, OIS; : 50 MP, f / 2,2, 110˚, 1 / 1,56 « , 1,0 µm, PDAF omnidirectionnel; : 13 MP, f / 2.4, 52 mm, zoom optique 2x, zoom hybride 5x, PDAF; : 3 MP, f / 3.0. Caméra frontale: 32 MP, f / 2,4, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

32 MP, f / 2,4, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 240fps; gyro-EIS; HDR, vidéo 10 bits; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 240fps; gyro-EIS; HDR, vidéo 10 bits; : 1080p à 30 ips. Batterie: 4500mAh; Charge rapide 65 W, 40% en 10 min (annoncé), Charge sans fil rapide 30 W, 100% en 80 min (annoncé), Charge sans fil inversée 10 W, SuperVOOC 2.0, USB Power Delivery.

4500mAh; Charge rapide 65 W, 40% en 10 min (annoncé), Charge sans fil rapide 30 W, 100% en 80 min (annoncé), Charge sans fil inversée 10 W, SuperVOOC 2.0, USB Power Delivery. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo; NFC.

Un rapide coup d’œil à ces spécifications, et nous sommes déjà intrigués par les promesses 10 bits et la caméra microscopique. Nous apprécions qu’Oppo ait lancé la certification officielle IP68, et il semble que Xiaomi soit le dernier des principaux fabricants à refuser obstinément d’obtenir cela pour ses téléphones.

Le Find X3 Pro sera vendu sur de nombreux marchés internationaux et Oppo offre une garantie mondiale gratuite pour l’accompagner, similaire à ce qu’Apple promet pour ses iPhones et Macbooks. C’est l’une des préoccupations lors de l’achat d’un téléphone chinois, et nous apprécions qu’Oppo intensifie son jeu.

Et maintenant, sans plus tarder, déballons notre Oppo Find X3 Pro noir brillant.

Déballage de l’Oppo Find X3 Pro

Contrairement aux Galaxies et aux iPhones, l’Oppo Find X3 Pro arrive dans une grosse boîte de vente au détail remplie de choses. En plus de votre nouveau Find X, à l’intérieur, vous trouverez également un adaptateur secteur VOOC 2.0 de 65 W et un câble USB-A-vers-C de 6,5 A dont vous aurez besoin pour atteindre la puissance maximale.

Le pack de vente au détail contient également un casque de type EarPods USB-C et un étui de protection noir en caoutchouc avec une belle finition mate.

L’Oppo Find X3 Pro est livré avec un mince film plastique appliqué sur l’écran, mais cela peut difficilement passer pour un protecteur d’écran. Il y a un Gorilla Glass 5 qui protège l’écran, vous êtes donc bien couvert. Ce film bon marché devient taché en quelques secondes, nous vous suggérons donc de le décoller immédiatement et d’opter pour un protecteur approprié, si vous décidez que vous en avez besoin, c’est-à-dire.