Avis | Sur l’inflation et la crise alimentaire, le monde peut travailler ensemble ou s’effondrer

Comme c’est souvent le cas, ce sont les pays les plus pauvres qui subissent le coup le plus dur, et l’histoire montre que la faim peut rapidement devenir mortelle. Le Nigeria, la Somalie, l’Éthiopie, l’Égypte et le Yémen ressentent déjà la douleur des pénuries alimentaires, note le Washington Post ; la hausse des prix a déclenché des protestations en Argentine, en Indonésie, en Tunisie et au Sri Lanka, entre autres pays.

La plus grande contrainte à l’exportation de céréales ukrainiennes est l’incapacité du pays à utiliser son principal port de la mer Noire, Odessa. L’Ukraine a plutôt essayé d’expédier son grain par route, rail et fleuve, mais ces méthodes sont loin de correspondre à ce qui serait exporté via les ports ukrainiens. Avant l’invasion russe, l’Ukraine exportait en moyenne 3,5 millions de tonnes de céréales par mois. Celle-ci est tombée à 300 000 tonnes en mars et est remontée à un peu plus d’un million de tonnes en avril.

Odessa pourrait gérer le volume, et elle est toujours sous contrôle ukrainien. Le problème, ce sont les navires de guerre et les mines qui bloquent la navigation. La Russie a indiqué qu’elle était prête à ouvrir un canal sécurisé à partir d’Odessa, mais elle s’attendrait en échange à la levée de certaines sanctions. Les États-Unis et leurs alliés ont résisté à la levée de toute sanction ; Les Ukrainiens disent qu’on ne peut pas faire confiance à la Russie.

Le temps presse. Le blé d’hiver est mûr et environ 25 millions de tonnes de céréales, selon les estimations des Nations Unies, en Ukraine pourraient pourrir si elles ne sont pas exportées rapidement. Même un accord immédiat pour ouvrir la voie à Odessa nécessiterait des semaines pour organiser une grande flottille prête à prendre le risque d’entrer dans une zone de guerre et à payer l’assurance et l’escorte nécessaires. L’utilisation de navires de l’OTAN pourrait créer le danger d’une confrontation directe avec les navires de guerre russes, ce que les alliés occidentaux ont l’intention d’éviter.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré qu' »il n’y a pas de solution efficace à la crise alimentaire sans réintégrer la production alimentaire de l’Ukraine, ainsi que la nourriture et les engrais produits par la Russie et la Biélorussie, sur les marchés mondiaux, malgré la guerre ». Il a suggéré, en effet, que les États-Unis et l’Europe assouplissent les sanctions existantes sur les exportations agricoles russes et biélorusses en échange de la liberté de circulation des céréales ukrainiennes vers le monde.