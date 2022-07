Avis | Sur les bulletins de vote israéliens et américains : l’âme de la démocratie

La devise tacite de Bennett était : « Nous avons un pays à gérer », tandis que celle de Netanyahu était : « Nous avons un gouvernement à renverser ».

Même si leur gouvernement n’a duré qu’un an, Bennett, Lapid et Abbas ont démontré que ce qui semblait impossible était possible, et beaucoup d’Israéliens l’ont tranquillement apprécié. Cette réalité – et les nouvelles mathématiques de la politique israélienne – me suggèrent qu’elle peut faire un retour un jour.

Quels maths ? Les partis israéliens de centre-gauche et de centre-droit n’ont pas assez de voix ensemble pour constituer facilement une majorité au pouvoir. Mais les partis de droite non plus. Dans le passé, les partis religieux israéliens se mettaient aux enchères aux coalitions de gauche et de droite – jetant leurs votes derrière la coalition offrant le plus de financement pour les écoles religieuses orthodoxes.

Mais grâce à Netanyahu et ses copains, les partis religieux en Israël se sont radicalisés et ne formeront plus de gouvernements avec le centre-gauche, qui lui aussi est de plus en plus mécontent de devoir acheter les partis orthodoxes.

Alors, devinez qui est venu dîner pour remplacer les partis religieux juifs ?

Un parti arabo-musulman israélien dirigé par Abbas.

La plupart des Arabes israéliens avaient évité de jouer dans la politique israélienne ; ils ont créé leurs propres partis pro-palestiniens d’extrême gauche, largement hors de propos, qui étaient généralement évités par les partis juifs en tant que partenaires. Mais les Arabes israéliens représentent environ 21 % d’Israël. Avec les Juifs également divisés, les Arabes israéliens ont le potentiel de devenir le nouveau vote swing et d’utiliser ce pouvoir pour obtenir plus de financement pour leurs écoles, leurs villes et leur police. C’était la grande perspicacité de Mansour Abbas.