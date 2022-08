Avis sur l’eau potable : les entrepreneurs sensibilisent

Alors que plus de deux douzaines de communautés des Premières Nations au Canada sont toujours soumises à des avis sur l’eau potable, deux chefs d’entreprise autochtones font leur part pour changer cela.

“Nous voulions faire prendre conscience de ce qui se passait dans nos communautés et de ce qui se passe encore”, a déclaré Tyson Wesley, copropriétaire de FN Clean Water à Ottawa, à CTV National News.

Poussés par ses propres expériences avec les avis sur l’eau potable, Wesley et sa copropriétaire Natasha Commanda dirigent FN Clean Water, dans le but d’apporter de l’eau potable aux Premières Nations.

L’entreprise vend des bidons d’eau provenant de sources naturelles à Lanark, en Ontario, au sud-ouest d’Ottawa.

Une partie des profits est versée à l’organisme de bienfaisance Water First, qui gère un programme d’eau potable visant à aider les jeunes adultes autochtones à devenir exploitants d’usines de traitement de l’eau.

Au 18 juillet, il y avait 31 avis d’eau potable à long terme dans 27 communautés des Premières Nations, selon les chiffres du gouvernement fédéral.

Certaines, comme la Première nation Neskantaga dans le nord de l’Ontario, font l’objet d’un avis à long terme sur la qualité de l’eau potable depuis près de trois décennies.

Les libéraux sous le premier ministre Justin Trudeau ont promis depuis 2015 de mettre fin aux avis.

Bien que le gouvernement fédéral ait levé 135 avis à long terme sur l’eau potable depuis novembre 2015, ses derniers chiffres montrent qu’il a également ajouté 66 avis pendant cette période.

Wesley a grandi dans la communauté éloignée de Kashechewan, dans le nord de l’Ontario, qui faisait face à des niveaux élevés d’E. coli dans son eau il y a 17 ans.

“Toute notre communauté avait des plaies, des lésions sur nos corps, et nous avons finalement été évacués à cause de notre eau”, a-t-il déclaré.

L’entreprise en est encore à ses débuts et ses propriétaires disent espérer impliquer davantage de détaillants.

Commanda a déclaré que beaucoup plus de touristes viennent à Ottawa maintenant, ce qui pourrait aider à faire connaître l’entreprise et les avis d’eau en cours au Canada.

“Cela cause du tort à notre peuple et c’est une question très importante que nous devrions tous avoir de l’eau potable propre et sûre, et tout le monde le mérite”, a déclaré Commanda.



Avec des fichiers de CTV News