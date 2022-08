Avis | Sur l’avortement, les électeurs du Kansas ont tenu la ligne

Le Kansas a également une histoire de liberté reproductive relative et de troubles connexes. La clinique de Wichita de George Tiller, l’un des rares médecins du pays à avoir pratiqué de rares avortements au troisième trimestre, a été bombardée en 1986. Des fanatiques anti-avortement de tout le pays sont descendus sur la clinique du Dr Tiller avec des manifestations de masse perturbatrices au cours de l’été 1991. Il a survécu à une balle tirée par un fanatique anti-avortement en 1993. En 2009, il a été assassiné dans son église de Wichita.

La clinique où travaillait le Dr Tiller s’appelle désormais Trust Women, un pilier du mouvement national pour les droits reproductifs. Dans cette dernière lutte, le personnel de Trust Women s’est prononcé contre l’amendement aux côtés d’autres voix du Kansas, notamment des médecins, des ministres chrétiens, des petites entreprises de tout l’État, la native de l’État Janelle Monáe et deux religieuses catholiques. Des légions de banquiers bénévoles par téléphone et de porte-à-porte ont incité les électeurs à agir et ont clairement indiqué ce qui était en jeu.

Mais Kansans ne l’a pas fait seul. Les soutiens – dons, SMS de solidarité, lettre d’encouragement de Gloria Steinem – sont venus de loin, renforçant les ressources et le moral d’un lieu souvent stéréotypé comme un monolithe conservateur et présumé un investissement inutile pour les campagnes démocrates.

L’aspect le plus lamentable de notre climat politique est la facilité avec laquelle de nombreux libéraux et progressistes rejettent et dédaignent des États et des régions entiers – comme si chaque victime des inondations du Kentucky votait pour Mitch McConnell, comme si l’idéologie devait être un test décisif pour l’aide au milieu de souffrances aiguës, comme si ces lieux étaient des cas de charité non méritants plutôt que des paysages ruraux dont les ressources sont extraites pour rendre possible la vie des citadins qui siègent en jugement.

Pourtant, encore une fois avec le vote de mardi au Kansas, pas cette fois. À bien des égards, à travers les frontières des États et même des partis, nous l’avons fait ensemble.

Il n’y a pas d’autre moyen.

Tous les Américains raisonnables doivent se planter dans une longue rangée et serrer les coudes contre le vent terrible de l’extrême droite. Alors que nous nous préparons ensemble pour cette saison post-Roe, rassurez-vous : lors de la première bataille, le Kansas a tenu la ligne.

Sarah Smarsh est l’auteur de “Heartland : A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth”.