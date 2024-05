Avis sur la rage émis après la confirmation de la rage chez une chauve-souris trouvée dans le parc du comté d’Escambia

« Tous les résidents et visiteurs doivent être conscients que la rage peut être actuellement présente dans la population d’animaux sauvages », indique le FDOH dans un communiqué. « Les personnes et les animaux domestiques doivent toujours éviter tout contact physique avec des animaux sauvages (par exemple, les ratons laveurs, les chauves-souris, les renards, les mouffettes, les loutres, les lynx roux, les coyotes), qui comportent un risque plus élevé d’exposition humaine et nécessitent un traitement post-exposition contre la rage. Si vous êtes exposé à la rage, recevoir un traitement approprié après exposition vous protégera du risque de rage.