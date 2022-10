Avis sur la qualité de l’eau levé pour le quartier de West Kelowna – Kelowna Capital News

La ville de West Kelowna, en consultation avec Interior Health, a annulé l’avis sur la qualité de l’eau pour la zone de service d’eau de Sunnyside/Pritchard, car les conditions à la source et dans le réseau se sont améliorées.

Les avis sur la qualité de l’eau se poursuivront jusqu’à nouvel ordre pour les réseaux Rose Valley/Lakeview et West Kelowna Estates en raison de la turbidité et du rinçage connexe du réseau de distribution.

En vertu d’un avis sur la qualité de l’eau, les enfants, les personnes âgées et les personnes dont l’immunité est affaiblie doivent utiliser de l’eau portée à ébullition pendant une minute ou plus ou chercher une autre source sûre, pour se brosser les dents, boire, faire du lait maternisé et de la glace, préparer des aliments et boissons et laver les fruits et légumes.

La station-service en vrac de Shannon Lake et d’Asquith Roads fournit une source d’eau potable sûre et alternative. Les clients peuvent utiliser gratuitement la station de remplissage sans contact.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Ville de West KelownaEau