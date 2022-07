Avis sur la qualité de l’eau de la plage de Lake Country levé – Kelowna Capital News

Enfilez vos maillots de bain, la baignade est de retour à Wood Lake, Lake Country.

Un avis sur la qualité de l’eau de baignade et de plage qui était en place depuis le 4 juillet a été supprimé pour le parc régional de Reiswig sur Wood Lake à Lake Country.

Les résultats des analyses bactériennes les plus récentes de l’eau sont à nouveau dans les limites acceptables des Lignes directrices pour la qualité des eaux récréatives au Canada, permettant la baignade dans le parc riverain.

La qualité de l’eau des plages peut fluctuer en raison de facteurs tels que les courants du lac, le ruissellement et le débit des ruisseaux, l’évolution des facteurs environnementaux et les déchets de la sauvagine et des animaux. La qualité de l’eau des plages est généralement moins bonne en été en raison des températures plus chaudes de l’eau et du nombre de personnes qui se baignent. La contamination peut également augmenter pendant et après les orages.

Pour plus d’informations sur la qualité de l’eau des plages, contactez Interior Health au 250 862-4200 ou visitez interiorhealth.ca.

Reiswig est l’un des 30 parcs régionaux et 20 parcs communautaires RDCO et des plages du centre de l’Okanagan.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NatationConseils et conseils aux voyageursConseils et conseils aux voyageurs