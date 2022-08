Avis sur Gozney Roccbox | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Exceptionnellement facile à configurer

Peu d’entretien avec brûleur à gaz

Housse en silicone pour protéger des brûlures

Portable Les inconvénients Pas de porte de four

Températures de cuisson inégales

30 minutes de chauffe Notre avis Le Gozney Roccbox est un four à pizza compact et portable qui est un jeu d’enfant à installer et à utiliser. L’absence de porte à pizza signifie que le chauffage peut prendre jusqu’à 30 minutes et que les températures peuvent être inégales lors de la cuisson, mais tant que vous tournez la pizza dans le four, vous obtiendrez toujours la pizza parfaite cuite sur pierre.

Prix ​​lors de l’examen

499 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Gozney Roccbox

499,00 $ Libre

Bien qu’ils n’étaient pas si populaires il y a quelques années, les fours à pizza extérieurs font fureur en 2022 – probablement à la suite d’une pandémie où nous avons tous commencé à nous concentrer davantage sur le luxe de la maison, soyons honnêtes.

Gozney est une marque établie dans cet espace, avec une collection de fours extérieurs à différents prix. Le Gozney Roccbox est l’un des fours à pizza les moins chers de la collection de l’entreprise, mais ne confondez pas cela avec des performances ou une qualité médiocres.

Il est exceptionnellement bien conçu avec l’une des configurations les plus simples que nous ayons vues, et le brûleur à gaz est beaucoup plus facile à utiliser que les alternatives au bois. Mais, comme pour la plupart des choses, ce n’est pas le parfait choix pour tout le monde. Continuez à lire pour savoir pourquoi.

Conception et configuration

Conception portative et compacte

Fonctionnalités premium inc. revêtement en silicone et thermomètre

Presque aucune configuration

Le Gozney Roccbox est un four à pizza portable qui ne fait aucun compromis sur le style – et ce n’est pas très souvent que l’on peut dire cela d’un four à pizza.

Lewis Peintre / Fondeur

Il y a une épaisse couverture en silicone qui recouvre une grande partie du corps de la Roccbox, aidant à garder l’intérieur du four bien chaud tout en gardant l’extérieur à une température gérable pour éviter les brûlures – bien qu’il puisse encore devenir assez chaud au toucher lors de l’utilisation. , donc sois prudent.

La housse en silicone est disponible en deux couleurs, dont une jolie nuance de vert, photographiée ici, et un gris foncé, afin que vous puissiez en trouver une qui corresponde au thème de votre espace extérieur.

Mais bien qu’il s’agisse du four le plus portable de la collection Gozney, ne supposez pas qu’il est léger. Bien que plus léger que la plupart des concurrents, à 20 kg, vous pourriez transpirer si vous devez le porter plus de quelques pas. Pourtant, la nature tout-en-un de la Roccbox signifie qu’elle est toujours plus portable que d’autres pour ceux qui ont besoin d’un four à pizza en déplacement.

La pierre à l’intérieur du four à pizza mesure 315 x 340 mm, ce qui vous permet de cuire confortablement des pizzas jusqu’à 12 pouces – bien que d’après mon expérience avec la fabrication de pâte à pizza à la main, il est difficile d’en obtenir une aussi grosse ! Il n’y a pas de porte comme l’Ooni Karu 16 ou le Fyra 12 et cela peut avoir un effet d’entraînement sur l’expérience culinaire — mais plus à ce sujet un peu plus tard.

Lewis Peintre / Fondeur

Par défaut, la Roccbox utilise un brûleur à gaz pour chauffer, bien que vous puissiez également opter pour un modèle combo pour 100£supplémentaires qui vous permettra d’utiliser du bois pour une expérience plus authentique. On nous a fourni un modèle au gaz uniquement, nous ne pouvons donc pas commenter les performances du feu de bois.

Attaché au brûleur à gaz, vous trouverez un bouton pour contrôler le niveau de chaleur dans le four à pizza, et un thermomètre intégré sur le côté du four fournira une température précise de la pierre. C’est analogique, donc ce n’est pas aussi précis que les alternatives numériques, mais c’est une jauge pratique.

Mis à part le design, la configuration de la Roccbox est un jeu d’enfant non seulement par rapport aux grils extérieurs qui peuvent prendre des heures à assembler, mais même à d’autres fours à pizza.

Comparé à l’Ooni Karu 16 où vous devez attacher manuellement la poignée de porte et d’autres composants, le Gozney Roccbox est livré presque entièrement assemblé hors de la boîte – il y a même une sangle de transport Velcro pratique pour vous aider à le soulever et à le déplacer. en place.

Lewis Peintre / Fondeur

Je recommanderais également de garder la sangle à portée de main, car c’est l’accessoire parfait lorsque vous avez besoin de déplacer le four à pizza lourd.

La seule configuration requise consiste à étendre les pieds pliables, à mettre le brûleur à gaz en place sur le fond du four à pizza et à fixer le brûleur à une bouteille de gaz pour le carburant. C’est vraiment aussi simple que ça, et cela aide encore plus la nature portable du Roccbox, lui permettant d’être rapidement emballé et réinstallé dans le jardin d’un ami ou au parc.

La question est, peut-il cuire une pizza aussi bien que l’un de ses plus grands frères non portables ?

Performance

Simple à utiliser avec le brûleur à gaz

Aucune porte signifie que les températures peuvent être inégales

Capable de cuire une pizza à la napolitaine en 60 secondes

Le Gozney Roccbox peut atteindre des températures allant jusqu’à 500°C (932°F), ce qui en fait un four polyvalent pour plus que de simples pizzas – même si c’est ce dans quoi il excelle.

Allumer le Roccbox à l’aide du brûleur à gaz est aussi simple que d’appuyer sur le bouton et de le tourner dans le sens antihoraire. C’est un moyen simple de faire rouler la balle par rapport à un four à bois, en éliminant le besoin d’alimenter constamment le feu pendant qu’il se réchauffe, vous permettant de continuer à préparer votre pizza pendant qu’elle monte à température dans le jardin.

Lewis Peintre / Fondeur

Gozney affirme que la Roccbox peut atteindre la barre des 350°C (recommandée pour la pizza) en aussi peu que 15 minutes lors de l’utilisation du brûleur à gaz, même si j’ai trouvé que même les soirées chaudes, cela prendrait plus près de 30 – cela vaut la peine de garder cela à l’esprit lorsqu’il s’agit de temps de préparation.

C’est probablement dû à l’absence d’un système de porte sur le Roccbox, autant d’air chaud s’échappe de la trappe avant à mesure qu’il se réchauffe. Bien qu’une douleur, le plus grand désagrément est que cela provoque une température de cuisson inégale dans la Roccbox, avec l’arrière du four plus chaud que l’avant, et cela signifie que vous devez garder le contrôle de la rotation de la pizza.

Lewis Peintre / Fondeur

La bonne nouvelle est que la Roccbox est livrée avec une tranche de pizza en métal pleine grandeur dans la boîte, ce qui facilite le placement, le déplacement et le retrait de la pizza une fois qu’elle est cuite. La rotation peut être un peu fastidieuse compte tenu de l’ouverture relativement étroite à l’avant, mais c’est faisable.

Cela étant dit, le Roccbox peut produire des pizzas exceptionnelles cuites sur pierre en aussi peu qu’une minute. Vous pouvez voir la pâte lever et le fromage fondre quelques secondes après avoir été placé à l’intérieur, et il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à ce sujet.

Le résultat final est une pizza fraîche faite à la main avec le look signature de la pizza napolitaine à pois léopard associé aux fours à pierre.

Lewis Peintre / Fondeur

Vous n’êtes pas limité à la cuisson des pizzas dans la Roccbox non plus. Il est également possible de cuisiner des aliments comme des steaks, des ailes de poulet Buffalo, des pizzas profondes et des légumes carbonisés, avec des guides vidéo sur le site Web de Gozney qui vous guident à chaque étape.

Le nettoyage est un processus assez simple car il est en grande partie autonettoyant – à mesure que la pierre chauffe, elle carbonise tous les restes en poussière, ce qui facilite le balayage avec une brosse une fois que le four a complètement refroidi.

Prix

Bien qu’il ne soit pas aussi bon marché qu’un barbecue standard, le Gozney Roccbox est proposé à un prix plutôt attractif de 499 $ / 399 £.

Cela fait 150 $ / 100 £ de plus que les 349 $ / 299 £ Ooni Frya 12, mais l’option de Gozney est beaucoup plus portable, plus élégante et beaucoup plus facile à utiliser que le four à pizza d’entrée de gamme d’Ooni. C’est aussi moins cher que le 599 $ / 499 £ Ooni Pro 16 multi-carburantet le haut de gamme 799 $ / 699 £ Ooni Karu 16.

Si, toutefois, vous souhaitez profiter pleinement de l’expérience de cuisine en plein air de Gozney, la société propose également le Gozney Dome à 1 799 $ / 1 199 £ qui peut rôtir, fumer, cuire à la vapeur ou cuire au four.

Si vous êtes tenté, vous pouvez acheter le Gozney Roccbox directement auprès de Gozney aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que chez des détaillants comme Amazone.

Lewis Peintre / Fondeur

Verdict

Le Gozney Roccbox est un excellent four portable avec la configuration la plus simple que nous ayons vue, et des fonctionnalités haut de gamme comme un thermomètre intégré et un boîtier extérieur en silicone épais pour éviter les brûlures tout en le rendant plus attrayant.

Cependant, bien qu’il soit plus léger que la plupart des concurrents, il pèse toujours 20 kg, il est donc encore assez lourd à transporter d’un endroit à un autre. Le plus gros problème pour beaucoup sera l’absence de porte à l’avant du four, car cela signifie que les températures sont inégales lors de la cuisson – et cela peut prendre un peu de temps pour chauffer aussi.

Mais, avec un œil attentif et une rotation régulière, le Roccbox peut livrer une pizza de style napolitain vraiment exceptionnelle en une minute environ, avec la croûte tachetée de léopard caractéristique associée à la pizza cuite sur pierre.

Il est également très facile à utiliser lorsqu’il est connecté à un brûleur à gaz, ce qui élimine le besoin d’ajouter du bois supplémentaire lorsque vous utilisez le four, bien qu’il existe une option multi-combustibles pour ceux qui aiment la saveur fumée au bois.

Si vous aimez cuisiner des pizzas et que vous souhaitez faire passer l’expérience au niveau supérieur, le Roccbox est un excellent four à pizza d’extérieur simple à utiliser et facile à ranger.