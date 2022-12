Avis | Sommes-nous somnambules à travers une « décennie décisive » ?

Ces problèmes sont aggravés par la négligence du public. Pendant la guerre froide, les problèmes de défense étaient des enjeux politiques majeurs, donc les gens y prêtaient attention. Maintenant, ils sont traités comme des problèmes technico-bureaucratiques, donc les gens ne le font généralement pas.

Au minimum, nous devrions nous demander si nous voulons des capacités adéquates à nos engagements étrangers légaux et traditionnels. Si tel est le cas, nous devrions accepter des dépenses beaucoup plus élevées, révolutionner nos processus d’approvisionnement, adopter un état d’esprit d’urgence stratégique et développer des chaînes d’approvisionnement fiables et durables. Si ce n’est pas le cas, nous devons réduire nos engagements et être prêts à en subir les conséquences.

Ceux-ci incluent la possibilité que des pays comme l’Arabie saoudite et même le Japon acquièrent des armes nucléaires. Voulons-nous cela? C’est un débat qui en vaut la peine. Au moins, nous devrions être clairs sur les compromis dans un monde où les anciens alliés ne sentent plus qu’ils peuvent compter de manière fiable sur les garanties de sécurité américaines contre leurs adversaires les plus proches.

L’image n’est pas totalement sombre. Le programme B-21 aurait, jusqu’à présent, fonctionné dans les délais et en deçà du budget, preuve que le Pentagone est parfois capable de bien faire les choses. Et les États-Unis ont pu se permettre des budgets de défense proportionnels beaucoup plus élevés dans le passé et devraient pouvoir le faire à nouveau, à condition qu’il y ait une volonté politique.

Pendant ce temps, la guerre en Ukraine a révélé le fait que nos ennemis peuvent aussi avoir des pieds d’argile. L’armée chinoise souffre probablement de certaines des mêmes lacunes que les Russes, obscurcies par un système qui se cache des secrets aussi souvent qu’il les cache des autres. L’Iran peut encore être défait par ses convulsions internes. “Il y a une Providence qui protège les idiots, les ivrognes, les enfants et les États-Unis d’Amérique”, a déclaré Otto von Bismarck. Il aurait pu ajouter que nous avons aussi généralement été exceptionnellement chanceux avec nos ennemis.

Mais la chance est une mauvaise base pour la politique. Nous sommes maintenant dans une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances dans laquelle nos avantages militaires traditionnels ne peuvent être tenus pour acquis. Il est maintenant temps d’avoir un vrai débat public sur ce que nous entendons faire à ce sujet.