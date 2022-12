Avis | Sommes-nous en Occident plus faibles que les Ukrainiens ?

« Ils nous font une faveur ; ils mènent notre combat », m’a dit Wesley Clark, général américain à la retraite et ancien commandant suprême allié des forces de l’OTAN en Europe. “Le combat en Ukraine est un combat pour l’avenir de la communauté internationale.”

Si la guerre se termine d’une manière favorable à la Russie, soutient-il, ce sera un monde moins sûr pour les Américains. Une leçon que le monde tirerait serait l’importance primordiale de posséder des armes nucléaires, car l’Ukraine a été envahie après avoir renoncé à son arsenal nucléaire dans les années 1990 – et les ogives nucléaires de la Russie empêchent aujourd’hui une réponse militaire occidentale plus forte.

“Si l’Ukraine tombe, il y aura certainement une vague de prolifération nucléaire”, a averti Clark.

Pendant des années, les stratèges militaires ont craint une incursion russe en Estonie qui défierait l’OTAN et coûterait la vie aux troupes américaines. Les Ukrainiens affaiblissent les forces russes afin de réduire ce risque.

Plus largement, la plus grande menace pour la paix mondiale dans la prochaine décennie est peut-être le risque d’un conflit dans le détroit de Taiwan qui dégénère en une guerre entre l’Amérique et la Chine. Pour réduire ce danger, nous devrions aider Taïwan à renforcer sa capacité de dissuasion – mais peut-être que le moyen le plus simple de réduire la probabilité que Xi Jinping agisse de manière agressive est de rester uni contre l’invasion russe. Si l’Occident faiblit et permet à Poutine de gagner en Ukraine, Xi sera plus confiant qu’il peut gagner à Taïwan.

Poutine a été un tyran déstabilisateur et brutal pendant de nombreuses années – de la Tchétchénie à la Syrie, de la Géorgie à la Moldavie – en partie parce que le monde n’a pas voulu lui tenir tête et en partie parce qu’il possède une puissante force militaire que l’Ukraine est en train de démanteler. Hormis l’énergie, l’économie russe n’est pas substantielle.

“Poutine et la Russie sont faibles”, m’a dit Viktor Iouchtchenko, un ancien président ukrainien qui a défié la Russie, puis a été mystérieusement empoisonné et défiguré. “La Russie est un pays pauvre, un appendice pétrolier du monde, une station-service.”

Le monde doit à l’Ukraine sa volonté de tenir enfin tête à Poutine. Au contraire, j’aimerais voir l’administration Biden augmenter soigneusement les capacités de l’armement qu’elle fournit à l’Ukraine, car il se peut que la meilleure façon de mettre fin à la guerre soit simplement de s’assurer que Poutine trouve que le coût n’en vaut plus la peine payant.