Avis | S’il vous plaît, riez de mon avortement avec moi

Je sais que l’attention que “Oh mon Dieu, une émission sur l’avortement” a attirée n’est pas parce que j’ai écrit une comédie parfaite. C’est en partie parce que nous vivons un moment tumultueux et douloureux – et, espérons-le, bref – où le droit à l’avortement a été arraché. C’est aussi parce que beaucoup de gens semblent s’identifier à mon histoire. Je parle dans l’émission de la façon dont je me sens mal de ne pas me sentir mal à cause de mon avortement. Je parle de la difficulté d’être une femme qui ne veut pas d’enfants dans une culture qui ne nous fait pas de place en dehors de quelques stéréotypes déprimants. Je parle de la simplicité surprenante de mon expérience d’avortement, malgré le fait que chaque coin de notre société m’a dit que ce serait une tragédie accablante. Je reçois tout le temps des messages de membres du public me disant qu’ils étaient ravis ou soulagés de voir quelque chose qu’ils ont ressenti ou vécu reflété avec précision, sans excuses.

Je comprends que tout le monde ne veut pas aborder l’avortement avec des blagues. Je comprends qu’il se sente trop tôt pour rire à la suite du renversement de Roe, et je comprends les gens dont les expériences ont été traumatisantes. Mais pour ceux qui sont partants, je pense qu’avoir un sens de l’humour sain – un sens de l’humour fondé sur la vulnérabilité personnelle – est un mécanisme d’adaptation extrêmement précieux en ces jours sombres de la culture américaine.

Bien que mon expérience d’avortement ait été facile et privilégiée, et que j’en fasse des blagues pour gagner ma vie, les réalités de ma vie sans cette procédure simple ne me font pas rire. Je serais seule à élever un enfant. Je ne pourrais pas vivre dans mon appartement à Brooklyn. Je n’aurais pas les moyens de payer le genre de garde d’enfants qui me permettrait de continuer ma vie professionnelle.

J’espère que l’émission aide à déstigmatiser une procédure qui ne devrait pas avoir de stigmatisation. L’émission m’a également aidé sur le plan personnel. J’avais besoin de rire à travers mon expérience d’avortement parce que l’alternative – la façon dont ma vie sans l’avortement aurait pu se dérouler – est tellement bouleversante.