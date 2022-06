Avis | Si vous devez pointer du doigt l’inflation, voici où les pointer

Et bien que la Fed soit l’un des principaux moteurs de la volatilité de cette année, la banque centrale continue d’éluder la responsabilité publique à son égard.

Le mois dernier, par exemple, le Sénat a confirmé M. Powell pour un autre mandat de quatre ans en tant que président de la Fed. Le vote – plus de quatre contre un en faveur – reflète le niveau incroyablement élevé de soutien bipartite dont bénéficie M. Powell. Le président, lors d’une réunion à la Maison Blanche en mai, a présenté M. Powell comme un allié dans la lutte contre l’inflation plutôt que comme le coupable d’une grande partie de la volatilité des marchés financiers cette année. « Mon plan est de lutter contre l’inflation. Cela commence par une proposition simple : respectez la Fed et respectez l’indépendance de la Fed », a déclaré le président.

Cela laisse le champ libre au Parti républicain pour rejeter la responsabilité des malheurs de Wall Street sur l’inaction du Parti démocrate. Comme Jim Jordan, membre du Congrès républicain de l’Ohio, l’a exprimé sur Twitter récemment, « Votre 401k manque le président Trump. » Cela présage presque certainement une ligne d’attaque républicaine au cours de l’été et de l’automne. Peu importe que cette rhétorique soit à l’opposé de celle de M. Trump en 2018 et 2019, lorsque la Fed se resserrait et faisait vaciller les marchés. À l’époque, M. Trump a attaqué M. Powell sur Twitter et a fait pression sur le président de la Fed pour qu’il réduise les taux d’intérêt même si l’économie était en croissance. (La Fed s’est conformée à l’été 2019.) Mais les choses sont différentes maintenant. M. Biden est en fonction et le resserrement de la Fed ouvre une voie claire au Parti républicain pour revendiquer des majorités à la Chambre et au Sénat.

Les républicains ont également mis l’accent sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de M. Biden, destiné à atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19, comme cause de l’inflation galopante. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a rejeté cela, notant lors d’un témoignage devant des membres du Congrès : « Nous constatons une inflation élevée dans presque tous les pays développés du monde. Et ils ont des politiques fiscales très différentes. Il ne peut donc pas être vrai que la majeure partie de l’inflation que nous connaissons reflète l’impact » du plan de sauvetage américain.

Les démocrates seraient avisés d’indiquer la source du problème : une décennie de politiques d’argent facile à la Fed, et non rien de ce qui a été fait à la Maison Blanche ou au Congrès au cours de la dernière année et demie.

La vraie tragédie est que l’élection de cet automne pourrait renforcer la dynamique même qui a créé le problème en premier lieu. Au cours des années 2010, le Congrès est tombé dans un état de dysfonctionnement et de paralysie au moment même où son pouvoir de décision économique était le plus nécessaire. Ce n’est pas un hasard si la Fed a annoncé qu’elle intensifierait ses expériences d’assouplissement quantitatif le 3 novembre 2010, le lendemain de l’arrivée au pouvoir à la Chambre des membres du mouvement Tea Party. La Fed était considérée comme la seule agence fédérale équipée pour stimuler avec force la croissance économique alors que le Congrès se reléguait à l’écart.

Avec les prix de l’essence, de la nourriture et d’autres biens toujours à la hausse et le marché boursier en pleine mutation, les consommateurs pourraient encore souffrir considérablement. Mais les Américains ne devraient pas tomber dans la rhétorique simpliste qui attribue tout cela à M. Biden. Plus d’une décennie de politique monétaire nous a amenés à ce moment, et non 17 mois de contrôle démocrate à Washington. Les électeurs devraient être lucides quant à la cause de ce chaos économique et voter pour le parti qui, selon eux, peut le mieux nous en sortir.