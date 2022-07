Avis | Si seulement Trump avait été empêché de saisir le volant de l’Amérique

Son témoignage était la présidence Trump et les pathologies de Trump en miniature, tout comme le 6 janvier. Et en regardant les événements se dérouler ce jour-là, elle a vu que Trump était préoccupé, une fois de plus, par la taille de la foule avant tout.

Il regarda l’essaim de personnes à qui il s’adressait et repéra quelque chose d’inadmissible, d’insupportable : des espaces vides. C’est pourquoi, dit-elle, il a exigé que même les manifestants armés soient passés, afin que les caméras de télévision et l’histoire puissent capturer l’intensité avec laquelle il était vénéré, toute l’étendue de son emprise.

Et que faisaient Meadows et de nombreux autres facilitateurs de Trump ? Regarder ailleurs, puis chercher une issue. Comme le témoignage de Hutchinson l’a également montré, ils étaient bien conscients du potentiel de violence ce jour-là et de la possibilité que les propres mots du président – ​​le scénario qu’il avait l’intention d’utiliser – en augmentent les chances.

Mais alors que certains d’entre eux ont exprimé leurs craintes à ce sujet, d’autres l’ont simplement bloqué. Parlez de métaphores: Hutchinson a décrit comment elle a approché Meadows à un moment donné pour l’informer de la détérioration de la situation. Il lui a fermé la portière de sa voiture.

Et plus tard cherché un laissez-passer. C’était une autre partie de son témoignage qui était juste, eh bien, parfaite. Elle a dit que Meadows, comme tant d’autres dont les actions ont contribué au chaos ce jour-là, a demandé une grâce présidentielle par la suite. Et pourquoi pas? Si Trump n’a jamais eu à répondre d’actes répréhensibles, pourquoi l’un de ses sycophants devrait-il le faire ?

Et si Trump disait si rarement la vérité, pourquoi le feraient-ils ? Le témoignage de Hutchinson contredit l’affirmation antérieure de Meadows selon laquelle le président n’avait jamais eu l’intention d’aller au Capitole ce jour-là. Et Peter Alexander de NBC News tweeté tard mardi qu’une de ses sources soulevait des doutes sur l’histoire du volant de Hutchinson.