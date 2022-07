Avis | Si seulement John Roberts prendrait sa retraite

Les espoirs des libéraux pour Roberts remontent à sa nomination. Il semble qu’il pourrait être un gars décent, nous l’avions dit à l’époque. Tellement sérieux. Il a souri. Il n’y avait rien de la suffisance lissante d’Antonin Scalia. Ce n’était pas un Clarence Thomas flagrant, qui a dit à ses employés: “Je n’évolue pas.”

Même les sénateurs libéraux fiables ont été dupés. “Les références juridiques irréprochables du juge Roberts, sa réputation et son bilan en tant que personne impartiale et son engagement envers la modestie et le respect des précédents m’ont persuadé qu’il n’apportera pas un programme idéologique au poste de juge en chef des États-Unis et qu’il devrait être confirmé », a déclaré Russ Feingold, sénateur libéral démocrate du Wisconsin, à l’époque.

“Je ne peux que le croire sur parole qu’il n’a pas de programme idéologique”, a déclaré le sénateur Patrick Leahy, alors démocrate de rang au sein de la commission judiciaire du Sénat. “Je ne pense pas qu’il votera pour annuler Roe v. Wade”, a affirmé l’un des sénateurs du Colorado de l’époque, Ken Salazar, après deux visites cordiales avec le candidat. (Tout le monde n’a pas été dupe ; deux vétérans, le sénateur Ted Kennedy et le représentant John Lewis, idéalistes et pragmatiques, savaient mieux.)

Même après que les libéraux se soient trompés avec des décisions flagrantes comme Citizens United, qui a vendu le pays aux plus offrants, nous n’avons pas cessé d’espérer. Dans le sillage des nominés extrémistes de Donald Trump, Roberts semblait relativement… bénin. Certes, il avait grandi sur le terrain; sûrement, il continuerait à grandir. Il sera une force modératrice, avons-nous dit lorsqu’il a voté pour maintenir l’indépendance du recensement contre la tentative de question de citoyenneté de l’administration Trump, a voté avec la majorité sur DACA et a confirmé la loi sur les soins abordables.