Avis | Si l’histoire est un guide, le vote chaotique du président de McCarthy n’est que le début

Mais la bataille de 1855-56 était différente de la compétition actuelle d’une manière importante. Bien qu’il ait été alimenté par des partis fracturés, il était fondé sur une différence politique vitale : le sort de l’esclavage, qui était au cœur de la politique de l’époque, incontournable, de plus en plus chaud par moment et mêlé aux fondamentaux américains comme l’économie, le sectionnalisme et la citoyenneté. .

C’était pour une bonne raison que les membres du Congrès voulaient savoir à qui ils avaient affaire compte tenu de la lutte à venir. Une fois installé, l’orateur constituerait des comités de dotation, façonnant fondamentalement le Congrès dans le processus.

L’élection du président de 1849 – la deuxième plus longue – s’est terminée après 63 scrutins, l’élection de 1859-60 (la troisième plus longue) après 44 ; les deux étaient également centrés sur l’esclavage. Dans ce dernier cas, la lutte pour le sort de l’esclavage avait atteint son apogée. Au lieu de deux partis, il y avait des blocs sectoriels qui s’affrontaient, avec des extrémistes du Sud – les soi-disant cracheurs de feu – prêts à recourir à la violence plutôt que de se soumettre à un orateur anti-esclavagiste.

Et effectivement, il y avait de la violence. Aux élections de 1859-1860, durant les huit premières semaines de la première session, il y eut neuf combats physiques et de nombreux affrontements non violents. Une bagarre a éclaté dans la rue. Au cours du débat, le républicain John Hickman s’est moqué du fait que l’ardent abolitionniste John Brown de la renommée du raid de Harpers Ferry avait terrifié tout l’État de Virginie avec une poignée d’hommes. Lorsque le démocrate de Virginie Henry Edmundson croisa Hickman dans la rue, il le frappa, mais fut écarté par la représentante Laurence Keitt de Caroline du Sud.

C’était hors de propos pour le cracheur de feu Keitt. Lorsque le gouverneur de Caroline du Sud, William Gist, a déclaré à la délégation du Congrès de son État que si un républicain était élu président, il devrait être expulsé de force si nécessaire, Keitt a suivi son exemple. Peu de temps après, lui et un groupe de sudistes ont élaboré un plan d’attaque. A l’ouverture du Congrès en décembre 1859, sa femme, Susanna, écrivit à son frère dans la panique. Son mari et trois sudistes armés venaient de quitter son salon, jurant de “se battre jusqu’au couteau là-bas sur le parquet du Congrès” si un républicain était élu, et “soit de prendre possession du Capitole, soit de tomber”.

En fin de compte, il n’y a pas eu d’assaut sanglant, même si les passions du moment se sont fait sentir sur le sol. Lorsqu’un républicain s’est moqué des menaces de violence du Sud au milieu de la course à la présidence, un sudiste s’est précipité sur lui en agitant les poings, entraînant dans son sillage une vague de républicains et de démocrates du Sud, dont plusieurs cherchaient des armes à feu.

C’était loin d’être le premier grondement de ce genre sur le sol de la Chambre, mais au milieu des tempêtes sectionnelles déchaînées de 1859-1860, cela semblait promettre pire à venir. En fin de compte, un étudiant de première année, le républicain William Pennington du New Jersey, a remporté la présidence en tant que candidat de compromis, même si le compromis était léger. Tous les habitants du Nord à la Chambre ont voté pour lui, et tous les habitants du Sud sauf un ont voté contre lui.