Avis | Si les États-Unis ignorent les pays insulaires comme le mien, la Chine attend dans les coulisses

Nous avons compris. Les Îles Salomon sont petites, isolées et économiquement insignifiantes. Mais si tous les pays comme nous sont rejetés comme tels, la Chine nous épinglera un par un avec ses promesses de projets commerciaux et d’aide au développement.

Pendant des décennies, nous nous sommes identifiés à l’Occident, un héritage forgé lorsque les États-Unis, l’Australie et leurs alliés ont stoppé l’avancée impériale du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la bataille de Guadalcanal. Mais c’était il y a longtemps. Il y a un sentiment rampant aujourd’hui que nous sommes ignorés, voire oubliés. Alors qui peut nous blâmer si nous ouvrons la porte à de nouveaux amis qui peuvent répondre à nos besoins ?

Et ces besoins sont grands.

Quarante-quatre ans après l’indépendance, nous luttons toujours pour construire une nation. Malgré la richesse des ressources naturelles, environ 80 % de nos 700 000 citoyens vivent encore dans des zones rurales difficiles d’accès, vivant sur des parcelles familiales. Beaucoup n’ont toujours pas accès à l’eau courante, aux installations sanitaires de base et à l’électricité. Les emplois sont rares, l’accès aux soins de santé est limité et un grand nombre d’enfants souffrent d’un retard de croissance en raison d’une mauvaise alimentation. Déjà sujets aux tremblements de terre, aux tsunamis et aux cyclones, nous sommes confrontés à de nouvelles menaces inquiétantes en raison du changement climatique, notamment le blanchissement des coraux et l’élévation du niveau de la mer qui emporte lentement les îles.

Nous ne blâmons personne pour ces problèmes, mais alors qu’ils pointent du doigt la Chine et réprimandent notre dirigeant, nous aimerions demander aux dirigeants occidentaux : où étiez-vous ?