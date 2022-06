Avis | Si l’Australie peut arrêter les fusillades de masse, pourquoi pas nous ?

Quelques heures après la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas, le mois dernier, alors que le président Biden rentrait chez lui après un voyage en Asie, il s’est retrouvé à se demander pourquoi des démocraties libérales comme l’Australie, le Canada et la Grande-Bretagne peuvent maîtriser la violence armée, alors que l’Amérique a essayé de décennies sans succès. «Ils ont des problèmes de santé mentale. Ils ont des disputes domestiques », a-t-il déclaré dans un discours à la nation plus tard dans la nuit. «Ils ont des gens qui sont perdus. Mais ces types de fusillades de masse ne se produisent jamais avec la fréquence à laquelle ils se produisent en Amérique. Pourquoi? »

Il est facile d’imaginer son esprit s’attarder sur l’Australie. Après une lutte acharnée avec des propriétaires d’armes à feu ruraux et des militants conservateurs, l’Australie a introduit des mesures radicales pour restreindre l’accès aux armes à feu à la suite d’une fusillade en 1996 qui a fait 35 morts. Les réformes avaient une portée véritablement globale et comprenaient l’interdiction de tous les fusils de chasse automatiques et semi-automatiques, des exigences strictes en matière de licences et de permis, et l’introduction de cours de sécurité obligatoires pour tous les propriétaires d’armes à feu, qui devaient également fournir une raison valable de posséder une arme à feu qui ne pouvait pas inclure la légitime défense. Le gouvernement fédéral a également annoncé une amnistie des armes à feu et un rachat fédéral qui ont conduit à la remise de plus de 650 000 armes à la police et à leur destruction.

Les fusillades de masse et les décès par arme à feu, y compris les suicides, ont nettement diminué au cours des 26 années écoulées depuis que l’Australie a réformé ses lois sur les armes à feu. Pour M. Biden, traversant l’océan Pacifique sur Air Force One, cette histoire a dû offrir une lueur d’espoir, un signe que parfois, les pays peuvent changer, réduisant la violence armée et la tragédie. Si cela pouvait arriver en Australie, pourquoi pas aux États-Unis ?