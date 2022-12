Avis | Si c’était assez bon pour Socrate, c’est assez bon pour les étudiants de deuxième année

“Vous êtes comme, ‘Oh, vous connaissez cet autre élément – pourquoi ne l’avez-vous pas utilisé comme preuve corroborante?'”, A déclaré le Dr Sweeder. « Une chose que cela fait est de forcer les étudiants à rassembler toutes ces pièces. Dans mon cas, ils relient les lois et la cinétique de l’acidité et des gaz dans un réseau intégré de compréhension sur un sujet. Cela a un impact plus durable, en termes d’apprentissage des élèves. (Il a également contesté l’idée que les examens oraux prennent nécessairement plus de temps pour les professeurs que la notation des évaluations écrites. Un examen de 20 minutes lui donne une bonne idée de la maîtrise de la matière par un étudiant; il la note sur place et comptabilise les points plus tard.)

Anne Crecelius utilise des examens oraux depuis des années dans son cours de physiologie à l’Université de Dayton. Elle donne aux étudiants une liste de 32 questions possibles; à l’examen lui-même, elle en choisit un, et l’étudiant en choisit un autre. “C’est l’immédiateté de la rétroaction, la capacité de répondre à une question et de demander à quelqu’un de dire : ” Dites-m’en plus “, ou ” Expliquez-le davantage “, ou ” Compte tenu de cela, qu’en est-il de cela ? C’est ce que vous ne comprenez pas. un examen écrit », a-t-elle déclaré. C’est un point clé : les épreuves orales permettent de tester l’agilité intellectuelle et la capacité de synthèse d’un élève d’une manière impossible sur une épreuve écrite standardisée.

Les examens oraux aident également les étudiants à s’entraîner à faire face à des quantités modestes de stress – le genre auquel ils seront confrontés dans leur vie professionnelle. “Je préférerais que vous soyez anxieux et que vous fondiez potentiellement en larmes avec moi dans mon bureau que lors de votre entretien pour l’université ou avec un patient dans cinq ans”, m’a dit le Dr Crecelius. “Les conséquences de l’anxiété entraînant une diminution des performances dans ce contexte sont les plus sûres depuis un moment. Poussons-nous donc jusque-là et donnons-nous des commentaires et des stratégies en cours de route. »

Le point sur l’anxiété est grave. Au printemps dernier, un tribunal britannique a ordonné à l’Université de Bristol de verser des dommages et intérêts à la famille de Natasha Abrahart, une étudiante de premier cycle souffrant d’anxiété grave qui s’est suicidée en 2018 juste avant une évaluation orale. Les universités se bousculent depuis des années pour faire face à l’aggravation de la crise de la santé mentale sur le campus – ajoutant des «journées de bien-être» au calendrier universitaire et embauchant davantage d’administrateurs axés sur les soins psychologiques.

Les universités doivent avoir du personnel formé pour identifier et aider les étudiants présentant des niveaux d’anxiété invalidants. Mais pour la grande majorité des étudiants, un certain niveau d’anxiété fait partie intégrante de l’expérience universitaire. Eric Loucks, qui dirige le Mindfulness Center de l’Université Brown, a expliqué que juste au-delà de notre “zone de confort” se trouve “notre zone de croissance, ‘eustress’, bon stress – c’est stressant, mais nous grandissons en tant que personne. Une partie de ce qu’est l’université est de nous stresser pour que nous grandissions, comme développer des muscles dans la salle de gym.

Les diplômés universitaires que j’ai interrogés pour cet article m’ont dit qu’ils auraient souhaité avoir plus d’examens oraux à l’université afin de s’acclimater à l’expérience et de s’améliorer. Mackenzie Wilson, qui a eu du mal à passer un examen oral dans la classe du Dr Crecelius, a poursuivi ses études supérieures en physiothérapie, où des examens appelés « pratiques », qui demandent aux étudiants de parler du problème d’un patient hypothétique, font régulièrement partie du programme. “Ils m’ont causé de l’anxiété au début, mais nous les faisions si souvent à l’école PT que c’est devenu une seconde nature”, m’a-t-elle dit. “J’aurais aimé avoir plus de chances de passer des examens oraux à l’université, de développer ces compétences et de voir l’effet cumulatif.”

En d’autres termes, les examens oraux sont plus efficaces s’ils deviennent une caractéristique régulière de la culture universitaire, plutôt qu’une épreuve ponctuelle terrifiante. À l’Université Biola, à l’extérieur de Los Angeles, le département de philosophie a fait des examens oraux une partie ordinaire de l’expérience étudiante. Toutes les majeures en philosophie doivent passer trois oraux, et le matériel de tout cours de philosophie qu’ils ont suivi jusqu’à présent est un jeu équitable.