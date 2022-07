Avis | Shinzo Abe avait une vision pour un Japon d’après-guerre

C’était un nationaliste; il considérait son pays comme engagé dans une compétition féroce entre les nations et estimait que le devoir d’un politicien, avant tout, était d’assurer la sécurité et la prospérité de son peuple. Mais il était aussi un étatiste, en ce sens qu’il croyait que c’était en définitive la responsabilité de l’État et de ses dirigeants d’accomplir ce devoir. C’est pourquoi les débats sur la question de savoir si M. Abe était un idéologue ou un réaliste passent à côté de l’essentiel. Au cours de sa carrière, il a agi à plusieurs reprises d’une manière qui, selon lui, renforcerait l’État japonais dans ses efforts pour protéger le peuple japonais dans un monde dangereux.

Des décisions qui peuvent avoir semblé idéologiques – par exemple, les efforts de M. Abe et d’autres politiciens conservateurs pour introduire la version japonaise de l’éducation patriotique dans les écoles et remplacer les manuels qui enseignaient ce qu’il considérait comme une histoire «masochiste» qui traitait des atrocités en temps de guerre – visaient fondamentalement à renforcer le indiquer (si le remplacement ou non des manuels permettrait d’atteindre cet objectif). Ses détracteurs craignaient que les changements sapent un principe fondamental des manuels qui, selon eux, contribuaient à maintenir l’existence pacifique du Japon. Mais il croyait qu’un État fort devait former des citoyens fiers de leur pays et prêts à se sacrifier en son nom, même en prenant les armes si nécessaire.

Son étatisme était plus facile à voir dans d’autres domaines. Il a utilisé le slogan “Échapper au régime d’après-guerre” lors de son premier mandat, et il a continué à caractériser sa vision lors de son deuxième mandat – un effort conscient pour déraciner les institutions introduites pendant et immédiatement après l’occupation américaine du Japon. Il pensait qu’ils limitaient la capacité du pays à se défendre, notamment la Constitution d’après-guerre et l’article 9, sa clause de paix renonçant à la guerre.

Au cours de son second mandat, il a ordonné à son gouvernement de réinterpréter l’article 9 pour permettre au Japon d’exercer son droit à l’autodéfense collective, ce qui permettrait à ses forces armées de venir en aide à un allié dans certaines circonstances. Plus tard, il a proposé des amendements à la Constitution, y compris à l’article 9, et s’est engagé à les ratifier d’ici 2020 ; cet effort, cependant, a échoué.