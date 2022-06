Avis | Sharone Mitchell Jr. et l’affaire progressiste contre les permis d’armes à feu

D’un jour à l’autre, la Cour suprême se prononcera sur une affaire qui pourrait considérablement étendre les droits des armes à feu aux États-Unis. L’affaire est, sans surprise, soutenue par la National Rifle Association. Mais cela a également suscité le soutien de défenseurs publics typiquement libéraux, comme Sharone Mitchell Jr.

[You can listen to this episode of “First Person” on Apple, Spotify or Google or wherever you get your podcasts.]

Mitchell est le défenseur public du comté de Cook, qui comprend Chicago – une ville avec certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays. Ayant grandi dans le South Side, Mitchell a été élevé dans la conviction que les armes à feu sont dangereuses et nocives, et cela a été renforcé par ses expériences en tant que défenseur public et défenseur du contrôle des armes à feu. Mais ces expériences l’ont également amené à croire que les lois autorisant les armes à feu sont nuisibles.