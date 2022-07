Avis | Seuls l’Arabie saoudite et les Arabes israéliens peuvent sauver Israël en tant que démocratie juive

Additionnez tout cela et vous comprendrez pourquoi les quatre élections israéliennes les plus récentes ont ignoré la menace existentielle posée à l’État juif par son occupation continue de la Cisjordanie. Pour la plupart, c’était : loin des yeux, loin du cœur. Et pas étonnant que les États-Unis se soient retirés de toute implication active dans la région – jusqu’à ce que le président Donald Trump donne à son gendre, Jared Kushner, carte blanche pour faire avancer son propre plan.

C’est une longue histoire, mais la version courte est que Netanyahu et les Palestiniens ont rejeté la proposition de Kushner pour une solution à deux États. Pourtant, plutôt que de laisser tout s’effondrer, le dirigeant des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed, inspiré par son ambassadeur aux États-Unis, Yousef al-Otaiba, a proposé la paix totale, le commerce et le tourisme avec Israël si Israël acceptait de ne pas annexer unilatéralement un territoire en Cisjordanie attribué à Israël dans le plan Trump. Et ainsi sont nés les accords d’Abraham de 2020, dans lesquels les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont ouvert des relations diplomatiques avec Israël.

Les Émirats arabes unis ont fait quelque chose d’extrêmement important pour catalyser cet accord. Plus le Moyen-Orient ressemble à l’Union européenne, et moins il ressemble à la guerre civile syrienne, c’est une très bonne chose.

Mais les Émirats arabes unis et leurs collègues de l’Accord d’Abraham ont été largement réticents à s’impliquer dans les questions israélo-palestiniennes. Ils n’ont pas une haute opinion des dirigeants palestiniens, et ils ne veulent pas être mêlés à tout ce gâchis ; ils veulent conclure des accords commerciaux et d’investissement avec l’économie high-tech d’Israël pour se renforcer. Lorsqu’ils ont obtenu qu’Israël accepte de ne pas annexer la Cisjordanie, ils pensaient avoir donné au bureau – c’était fait.

Ce qui m’amène aux Saoudiens. Pour Israël, la paix avec l’Arabie saoudite est le grand prix. Il ouvre la porte à la paix avec l’ensemble du monde musulman sunnite et l’accès à un immense bassin de capitaux d’investissement.

Mais de hauts responsables saoudiens m’ont dit que leur soutien ne sera pas bon marché. Le monarque saoudien malade, le roi Salmane, a toujours eu un profond attachement émotionnel à la cause palestinienne. Et son fils et dirigeant de facto, le prince héritier Mohammed bin Salman (alias MBS), sait que si l’Arabie saoudite forge une paix avec Israël à bon marché, l’ennemi juré de l’Arabie saoudite, l’Iran, l’utilisera pour lancer un djihad de propagande contre l’Arabie saoudite. à travers le monde musulman. Ce serait moche.