Avis | Sera-ce le matin dans l’Amérique de Joe Biden ?

Ce qui soulève une question que peu auraient posée il y a quelques mois à peine : Joe Biden – qui, pour mémoire, a eu un bien meilleur mi-mandat que Ronald Reagan en 1982 – se dirige-t-il peut-être vers un moment de « matinée en Amérique » ?

Il y a quelques mois, j’ai examiné «l’indice de la misère» – la somme du chômage et de l’inflation, suggérée à l’origine par Arthur Okun comme un résumé rapide et grossier de l’état de l’économie. J’avais l’habitude de penser que cet index était stupide; il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne devrait pas avoir de sens. Mais il a historiquement fait un travail étonnamment bon pour suivre le sentiment des consommateurs. Et comme je l’ai noté même alors, l’indice de misère semblait décliner.

Eh bien, maintenant il est tombé d’une falaise. Si l’on utilise le taux d’inflation des six derniers mois, l’indice de misère, qui s’élevait à 14 pas plus tard qu’en juin, est désormais tombé à 5,4, soit à peu près ce qu’il était à la veille de la pandémie, lorsque Donald Trump s’attendait avec confiance à une forte économique pour garantir sa réélection.

Ce n’est pas non plus la seule chose que les démocrates ont pour eux. Les subventions à l’énergie verte dans la loi sur la réduction de l’inflation entraînent de multiples nouveaux investissements dans l’industrie manufacturière nationale ; on ne sait pas combien d’emplois seront créés, mais les deux prochaines années donneront à Biden de nombreuses occasions de présider aux ouvertures d’usines, en prononçant des discours sur la façon dont l’Amérique redevient grande.

Maintenant, je ne prédis pas une explosion démocrate en 2024. D’une part, beaucoup de choses peuvent se produire au cours des 22 prochains mois, même si je ne pense pas que les républicains, même avec la coopération d’un trop grand nombre dans les médias, convaincront les Américains que le L’administration Biden est criblée de corruption. D’autre part, les élections ne reposent souvent pas tant sur la qualité des choses que sur le taux d’amélioration perçu, et avec l’inflation et le chômage déjà bas, on ne sait pas quelle place il y a pour un boom.

De plus, la polarisation politique extrême a probablement fait des élections écrasantes une chose du passé. Les républicains pourraient probablement nommer George Santos et obtenir encore 47 % des voix.

Mais dans la mesure où le paysage économique façonne le paysage politique, les choses semblent bien meilleures pour les démocrates maintenant que presque personne ne l’imaginait jusqu’à très récemment.