Avis | Selena Gomez, Taylor Swift et la réalité de l’imperfection

À bien des égards, Selena Gomez et Taylor Swift sont des femmes remarquables. Intelligents et capables, ils ont réussi grâce à un talent inné, un travail acharné et soutenu, une ambition et une vision. Les deux sont le genre de méga pop stars qui inspirent des convulsions d’adulation et de larmes. Les foules déferlent et se séparent en leur présence. Ils sont dotés d’un éclat qui semble presque exclusif aux célébrités, avec une peau si incandescente qu’elle n’a besoin d’aucun filtre.

Mais ils ne sont pas parfaits. Et surtout, ils ne prétendent pas l’être. Un récent documentaire Apple TV+, « Selena Gomez : My Mind & Me », offre un portrait impitoyable de Gomez, aujourd’hui âgée de 30 ans, et de ses expériences avec le trouble bipolaire, le lupus, l’anxiété et la psychose. Sur son dernier album, «Midnights», Taylor Swift, 32 ans, chante sa dépression en travaillant le quart de cimetière, à propos de se retrouver en crise. “C’est moi, salut, je suis le problème, c’est moi / C’est moi, salut, tout le monde est d’accord, tout le monde est d’accord”, dit la chanson “Anti-Hero”. “Parfois, j’ai l’impression que tout le monde est un bébé sexy / Et je suis un monstre.”

Cette combinaison d’impeccabilité externe et de vulnérabilité émotionnelle ressemble à une caractéristique particulière de la célébrité pop féminine contemporaine. Sur un écran, nous voyons un glam impeccable, des performances savamment chorégraphiées et costumées et des étalages de luxe surprenants. Sur l’autre écran, des aveux d’anxiété, d’ESPT, d’attaques de panique et d’insomnie.

Qu’est-ce que cela signifie que de nombreuses pop stars féminines d’aujourd’hui, non seulement Gomez et Swift, mais aussi Adele, Lady Gaga et Ariana Grande, expriment ouvertement leurs luttes contre l’anxiété, la dépression et les crises de panique ? Megan Thee Stallion a écrit une chanson intitulée “Anxiety” et créé un site Web dédié à la santé mentale. Même Rihanna, parangon de confiance cool, a admis à l’occasion de crise d’anxiété. De nombreuses stars admettent dans des publications et des interviews que l’examen minutieux du public – les adeptes, les contrecoups, l’indignation fabriquée, les critiques, les haineux – les atteint.