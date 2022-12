Avis | Sécurité des armes à feu : oui, il y a en fait une raison d’avoir de l’espoir

La NRA n’est pas vaincue, mais elle marche blessée. Le principal champ de bataille concernant la législation sur les armes à feu a été les maisons d’État, où Parkland a déclenché un renversement surprenant. Après des décennies à se faire écraser par la NRA sur la législation de l’État, les militants ont vu 67 lois sur la sécurité des armes à feu adoptées au niveau de l’État en 2019, contre neuf lois pro-armes à feu. Cette année, 45 nouvelles lois sur la sécurité des armes à feu ont été adoptées au niveau des États, tandis que 95 % des projets de loi liés au lobby des armes à feu ont été bloqués, selon un rapport d’Everytown.

Notre pouvoir doit être réel maintenant, car Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat, a prévenu sa conférence que c’était le cas. Avant le vote de la loi bipartite sur les communautés plus sûres en juin, M. McConnell a déclaré à sa conférence que le jeu avait changé. Lors d’une séance à huis clos, son équipe a présenté de superbes sondages internes sur les ménages possédant des armes à feu. Il l’a résumé pour les journalistes: “Le soutien aux dispositions du cadre est hors du commun, écrasant.”

Et avec cela, l’architecte du blocus de la sécurité des armes à feu au Congrès y a fait sauter un trou. Il avait besoin de retirer 10 de ses sénateurs, et il en a obtenu 15. La loi renforce les vérifications des antécédents, en particulier pour les personnes de moins de 21 ans et fournit des fonds pour appliquer les lois du drapeau rouge et pour les programmes de santé mentale, de sécurité scolaire et d’interruption de la violence.

Ce n’était qu’un début. Notre colère, dirigée contre le Congrès, peut propulser une série d’initiatives pour enfin mettre fin à l’ère honteuse des fusillades de masse aux États-Unis.

Pour la première fois depuis des décennies, les républicains au Congrès prennent nos demandes au sérieux. Ils ont finalement moins peur de la NRA que de nous.

Ce printemps, avant qu’un acte du Congrès ne semble possible, Angela Kuefler, une sondeuse clé pour Everytown et Giffords, m’a expliqué pourquoi une percée était en cours. “Il y a eu un changement dans l’émotion des Américains de la tristesse après les fusillades de masse à la rage”, a-t-elle expliqué. “Les gens sont de plus en plus en colère dans ces moments-là, et cette colère s’active.” La tristesse est démoralisante et démotivante, dit-elle.

Son sondage a relevé récemment un changement encore plus décisif. “Nous avons élargi le méchant”, a-t-elle déclaré. Pendant des décennies, les Américains ont vu la NRA comme un obstacle à la législation sur les armes à feu. Mais la rage se recentre sur le Congrès, de plus en plus considéré comme des collaborateurs de la NRA : “les politiciens qui ne font rien encore et encore”, a-t-elle déclaré, “et n’ont pas réussi à tenir tête à la NRA Et c’est ce que les gens veulent réellement – sont des politiciens avec une épine dorsale.