Avis | Scènes des premières lignes de notre dépendance à la mode rapide

Pendant un quart de travail, je traite des dizaines de vêtements informes faits de tissus synthétiques bon marché. La plupart des articles proviennent de fabricants chinois avec des noms de marque étranges comme SweatyRocks et AUTOMET, comme s’ils avaient été créés par un bot. La mauvaise qualité n’est pas une raison pour refuser la revente d’un article. Les robes de club moulantes et légères, les boutonnières en flanelle élimées et les robes longues en polyester aux couleurs étranges manquent d’étiquettes, comme si les marques préféraient ne pas être associées à leurs vêtements. Je consulte les commentaires des clients qui citent une mauvaise qualité : matière collante, ne correspond pas à l’image, pas de forme. La semaine dernière, j’ai acheté un pull court beige avec un torse imposant mais des manches étrangement minuscules en T-Rex. En vérifiant l’image de l’article sur le site Web de l’hypermarché, j’ai trouvé une photo avec des manches chauve-souris. De telles disparités entre l’image en ligne et l’article réel sont courantes. Cela s’apparente à un profil d’application de rencontres d’un homme qui est photographié avec une tête pleine de cheveux mais qui est chauve depuis des décennies.

Les meilleurs jours à l’entrepôt sont les dimanches. La musique pop anglaise et espagnole joue fort et nous pouvons choisir nos postes de travail. Je travaille à côté de deux jeunes mamans qui ont commencé le même jour que moi. Dans le vacarme des scanners qui bipent, des tapis roulants qui glissent et des poubelles interminables de retours, nos têtes s’inclinent sur les vêtements jusqu’à ce que nous nous appelions et brandissions une robe en taffetas rose de la taille d’un tout-petit – on roucoule – ou un T-shirt délavé retourné frauduleusement dans place d’un nouveau — on grimace. Nous roulons des yeux lorsque les réponses de notre manager de 20 ans à nos questions ont un ton constant “Duh, maman”.

Pendant les pauses, nous nous plaignons de la difficulté de transformer des robes maxi en sacs de revente. Nous rions de la façon dont nous sommes arrivés le premier jour avec des cheveux propres et brillants et un visage plein de maquillage, et maintenant nous sortons du lit. Il y a une liberté à laquelle je ne m’attendais pas – de l’apparence, des compétences non techniques, des e-mails sans fin, de l’anxiété qui s’infiltrait le dimanche soir. Pourtant, mon travail est tout autant lié au consumérisme que l’était mon rôle dans l’entreprise. Et le produit des actions de ce travail de col blanc subventionne mon travail d’entrepôt ; le salaire horaire ne couvre pas mes factures. Malheureusement, je ne suis pas Barbara Ehrenreich.

Sur les 75 millions de travailleurs du vêtement dans le monde, on estime que moins de 2 % gagnent un salaire décent, selon les données de 2017 compilées par un groupe de défense. Lorsque nous achetons de la mode rapide dans le confort de nos canapés, nous soutenons un système dans lequel des travailleurs à bas salaire (la plupart d’entre eux sont des personnes de couleur) fabriquent les vêtements à une extrémité du monde, et d’autres travailleurs à bas salaire (beaucoup d’entre eux également des personnes de couleur) traitent les retours, invisibles dans les banlieues bétonnées des villes américaines.

Maintenant, on pourrait soutenir que le travail du vêtement peut en fait sortir les gens de la pauvreté et leur donner des choix qu’ils n’avaient pas. Mais le marché boursier américain encourage une croissance toujours croissante. Si les consommateurs n’acceptent pas des prix plus élevés pour augmenter les bénéfices d’une marque, les fabricants feront des économies par d’autres moyens, par exemple avec des salaires bas ou des conditions de travail dangereuses.