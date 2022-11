Avis | Sam Bankman-Fried et notre foi dans l’enfant prodige de la technologie

Le mythe de l’enfant prodige est resté en grande partie en sommeil jusqu’aux années 1970, lorsque le type d’entreprise boutonné était assiégé et que les marques américaines autrefois inattaquables étaient battues par les chocs pétroliers, la stagflation et la concurrence étrangère. Entrent Steve Jobs d’Apple et Bill Gates de Microsoft : incroyablement jeunes, aux cheveux ébouriffés, ne ressemblant en rien à des cadres d’entreprise typiques. Un investisseur en capital-risque qui a visité le premier siège social d’Apple – dans le garage de banlieue des parents de M. Jobs – a plaisanté en disant que l’entrepreneur à la barbe vaporeuse et son partenaire commercial Steve Wozniak ressemblaient à des “renégats de la race humaine”.

Taché de rousseur et léger, M. Gates ressemblait plus à un adolescent et pouvait également se comporter de cette façon. «Parfois, au cours d’une interview, il s’affaissait tellement sur sa chaise qu’il était presque enclin», écrivait un journaliste du Seattle Times en 1982. Le cofondateur de M. Gates, Paul Allen, était «un grand barbu aux manières douces homme qui portait une veste de sport en velours côtelé froissé. Pour devenir un millionnaire de la technologie, il semble que vous deviez éviter d’utiliser un fer à repasser.

Ensuite, le boom des dot-com a transformé le stéréotype en hyperdrive, en grande partie parce qu’être un enfant prodige de la technologie signifiait désormais devenir vraiment, vraiment riche. “The Golden Geeks”, s’exclamait un titre sur la couverture du magazine Time au début de 1996 mettant en vedette Marc Andreessen, le co-fondateur de Netscape âgé de 24 ans, assis (pieds nus, bien sûr) sur un trône doré.

L’effondrement des dot-com a fait chuter les entreprises et les portefeuilles d’investissement. Au lieu de se passer du modèle du prodige, cependant, la Silicon Valley a doublé. Les capital-risqueurs ont perdu de l’argent lorsque la bulle a éclaté, mais ils étaient encore beaucoup plus riches qu’avant le boom, et ils savaient que l’ère d’Internet ne faisait que commencer.

D’un autre garage sont sortis Sergey Brin et Larry Page de Google, qui ont pris cette marque d’iconoclasme et l’ont étendue à une entreprise entière. Six ans plus tard, en 2004, d’un dortoir de Harvard, est sorti Mark Zuckerberg de Facebook – tout aussi résolu et geek, posant volontiers pieds nus, faisant du sweat à capuche un signal abrégé pour le génie des affaires.

Alors que le monde de la technologie et son groupe de geeks dorés devenaient plus grands, plus riches et de plus en plus dominants, une chose est restée la même. Les prodiges étaient, presque exclusivement, des hommes, blancs et jeunes. Les femmes ne pourraient jamais s’en tirer en étant de telles salopes.

Ils pourraient cependant habiller le rôle d’autres manières. Il y a moins de dix ans, la PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, a saisi l’imagination du public en portant des cols roulés noirs à la Steve Jobs et en professant une dévotion résolue à changer le monde. Elle avait une routine apparemment monastique, un affect maladroit et une garde-robe invariable – comme M. Zuckerberg, elle a expliqué qu’elle portait la même chose tous les jours pour éviter d’avoir à prendre une décision de plus. Toutes ces choses étaient devenues si fortement associées aux fondateurs de la technologie qui ont réussi qu’elles ont servi de proxy pour sa crédibilité.