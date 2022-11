Avis | Russie Trafics d’enfants ukrainiens

La commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, s’est vantée le mois dernier d’avoir adopté un garçon ukrainien, et nombre de ces enfants volés semblent avoir été adoptés par des familles russes.

Ce n’est pas de la charité; c’est peut-être un génocide. Un traité international de 1948 précise que « le transfert forcé d’enfants », lorsqu’il vise à détruire une nationalité, constitue un génocide.

Pourtant, la situation est également nuancée. J’ai joint Daria sur son téléphone portable, et elle ne ressemblait pas à une prisonnière traditionnelle : elle a des amis, suit des cours et peut utiliser son téléphone chaque soir pour appeler sa mère. Mais elle veut sans aucun doute rentrer chez elle en Ukraine.

“La maison me manque tout le temps”, a-t-elle déclaré.

Les autorités russes autorisent les parents à venir chercher leurs enfants, mais uniquement en se rendant en Russie via la Pologne puis d’autres pays. Cela signifie que les parents doivent se démener pour obtenir des passeports et d’autres documents – même si leurs maisons et leurs biens ont peut-être été détruits par des obus russes – et assumer ensuite une dépense substantielle tout comme la guerre les a appauvris. Certains parents ont réussi à le faire; la plupart ne l’ont pas fait.

“Bien sûr, c’est un crime de guerre quand ils prennent nos enfants”, a déclaré Dementiev Mykola, un procureur local. “Et ils commettent un crime en ne facilitant pas le retour de ces enfants.”

Mykola a noté que le camp d’été était attrayant car il semblait être le seul moyen de protéger les enfants des bombardements russes. Il a ajouté que si les Russes le voulaient, ils pourraient établir des couloirs humanitaires pour rapatrier les enfants.

Une autre mère de Balakliya, la belle-sœur de Nadia Borysenko, Viktoria Borysenko, dont le fils de 12 ans, Bohdan, est au camp, a déclaré qu’il lui avait dit par téléphone que lui et d’autres étaient bien traités mais qu’ils souhaitaient revenir. “Ils pleurent et veulent rentrer à la maison”, a-t-elle déclaré.