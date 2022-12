Avis | Roxane Gay sur Harry et Meghan

“Harry & Meghan” est intéressant si vous voulez près de six heures d’informations granulaires sur le mariage des Sussex et sur la rupture irréparable de leur relation avec la famille royale. Bien que Liz Garbus soit créditée en tant que réalisatrice, les Sussex étaient clairement en contrôle, à tout moment. Je ne leur en veux pas. Au cours des dernières années, ils ont été soumis à un examen public et à une cruauté sans précédent, en grande partie de la part des tabloïds britanniques impitoyables. Il est logique que pour une fois, ils voulaient un contrôle absolu.

Mais le problème avec l’exercice de ce type de contrôle est qu’il peut aller à l’encontre de vos propres intérêts. Dans l’un des premiers épisodes, Meghan parle d’être biraciale et dit: “Les gens ne parlent pas de ce que c’est que d’être métis.” J’étais tellement perplexe face à la déclaration que j’ai allumé les sous-titres et que je suis retourné pour être sûr de l’avoir bien entendue. Il existe un discours robuste et de longue date sur le fait d’être biracial ou multiracial. Comment pouvait-elle ne pas le savoir ? Comment personne ne pouvait-il la protéger d’une déclaration aussi inexacte ?

Étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de grandes révélations dans “Harry & Megan“, il semble clair que les Sussex ont fait ce projet, en grande partie, parce qu’ils avaient besoin d’argent. Un prince est habitué à un certain style de vie. Les détails de sécurité sont coûteux. L’hypothèque doit être payée. Exilés de la famille royale, les Sussex savent que leur histoire est, pour l’instant, leur atout le plus précieux. Lorsque vous avez été incompris et calomnié, vous ne voulez rien de plus que que les gens connaissent la vérité telle que vous l’avez vécue. Parce que vous voulez être vu et compris, vous supposez à tort que si les gens connaissent tous les détails, ils finiront par comprendre votre souffrance. Hélas.

La monarchie britannique est une institution vieillissante définie par la tradition, l’illusion, voire l’orgueil. Aussi populaires que soient les commérages royaux, le pouvoir, l’influence et la pertinence de la monarchie sont en déclin. Lorsque Harry a rencontré Meghan, la famille royale a eu une occasion unique d’évoluer et de moderniser une institution profondément problématique. Ils auraient pu le rendre pertinent dans un monde diversifié et compliqué. Alors que le Commonwealth comprend 56 pays, le roi Charles règne en tant que monarque sur le Royaume-Uni et 14 royaumes du Commonwealth, vestiges persistants de l’impérialisme britannique. Les habitants du Commonwealth sont, comme le note le documentaire, en grande partie des personnes de couleur. Ici, la famille royale avait une femme biraciale rejoignant leurs rangs. Pour de nombreux Britanniques noirs, Markle était en quelque sorte un phare, un signe que le pouvoir et la portée de la monarchie pouvaient également s’étendre à eux.

Il est effrayant de réaliser que le racisme est si puissant que la famille royale ruinerait ce qui est pour l’instant la seule opportunité qui leur a été donnée d’atteindre le cœur et l’esprit des personnes mêmes qui rendent leur vie possible. Ils avaient un don – en Meghan Markle, ils avaient une femme intelligente, posée et largement capable de vivre aux yeux du public, de jouer le rôle de princesse et de donner le meilleur d’elle-même au service de quelque chose de plus grand qu’elle.

Comme pour étayer les allégations des Sussex, le diffuseur britannique Jeremy Clarkson a lancé une diatribe incohérente et pleine de rage à propos de Meghan dans une colonne pour The Sun. Il a dit, entre autres, qu’il la détestait au «niveau cellulaire» et «rêvait du jour où elle serait obligée de défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule scandait« Honte! et jetez-lui des morceaux d’excréments. Il convient de noter que Clarkson a rejoint la reine consort et d’autres pour un déjeuner de Noël quelques jours avant d’écrire ses viles pensées. Et jusqu’à présent, la famille royale n’a rien dit sur les paroles de Clarkson. Ils refusent toujours de la protéger.

Dans le documentaire, Harry et Meghan disent tous deux qu’ils auraient travaillé pour le compte de la monarchie pour le reste de leur vie si la famille royale leur accordait un minimum de considération et de sécurité. Ils voulaient que la famille royale adopte le rôle de Meghan dans la vie de Harry et l’utilise – pour l’utiliser – à leur avantage. Au lieu de cela, ils ont fait exactement le contraire maintes et maintes fois.