Avis | Ron Sider était un modèle pour les chrétiens engagés pour la justice

La foi de Sider l’a conduit à rejeter le regroupement politique et les catégories idéologiques de notre époque. Mais bien qu’il ait été un leader unique et important, il n’était pas – et n’est pas – seul. Il est essentiel de comprendre que Sider représente tout un mouvement. Il a contribué à construire ce mouvement, certes, mais son travail était institutionnel et relationnel. Cela impliquait toujours les autres. Aujourd’hui, alors que ce que signifie être un « influenceur » est lié à l’image de marque individuelle et personnelle, une partie frappante de l’héritage de Sider est qu’il était délicieusement décalé et sans marque. Au lieu de cela, il a travaillé pour construire des coalitions, des organisations, des communautés et des changements à la base.

En 1973, Sider a aidé à réunir un groupe de dirigeants chrétiens à Chicago pour publier « La Déclaration de Chicago sur les préoccupations sociales évangéliques », un document essentiel dans l’histoire de l’engagement politique chrétien contemporain. C’était une déclaration formelle de repentance pour le silence évangélique face à la pauvreté et au racisme et appelait à un renouvellement des priorités politiques évangéliques. Il a été signé par plus de 50 dirigeants éminents tels que Carl FH Henry, Richard Mouw, Sharon Gallagher, Samuel Escobar, John Perkins et Jim Wallis.

Dans son livre de 2012 « Moral Minority », David Swartz souligne que cette réunion a eu lieu « près d’une décennie avant que la Moral Majority » ne prenne le pas sur la politique évangélique. Ces jeunes militants de Chicago “élaboraient des stratégies sur la manière de faire avancer la nation dans une direction plus évangélique par l’action politique”. Mais, dit-il, cette direction était vers la gauche, au lieu de la droite. Il poursuit : « Sider et ses collègues ont condamné le militarisme américain, le sexisme, l’injustice économique et la « soif de pouvoir et l’abus de pouvoir » du président Richard Nixon.

Le spécialiste de la religion Brantley Gasaway tweeté que la carrière de Sider était un “rappel amer de ce que la politique évangélique moderne aurait pu avoir mais n’est pas devenue”. C’est vrai, mais ce que la vie de Sider montre aussi clairement, c’est qu’il y a toujours eu un courant alternatif dans l’engagement politique évangélique.

Cela reste vivant aujourd’hui. Je fais partie d’une génération de jeunes chrétiens qui ont été façonnés par des gens comme John Perkins, John Stott et Ron Sider. Nous sommes nombreux. Dans son livre, Swartz souligne un mouvement croissant, souvent parmi les jeunes évangéliques, qui peut “suggérer les possibilités d’un activisme évangélique revitalisé sur la pauvreté, l’environnement et la traite des êtres humains”. “La Déclaration de Chicago”, écrit-il, “souligne la persistance d’un élan progressiste dans une tradition évangélique souvent décrite comme uniformément traditionaliste et politiquement de droite”.

De nombreux chrétiens, dont Sider lui-même, ont observé avec tristesse et une certaine horreur l’engagement politique évangélique nuancé qui semblait s’enflammer lors des élections présidentielles de 2016 et 2020. La volonté – et parfois l’exubérance – des évangéliques conservateurs de voter pour un tyran bloviateur qui, lors du petit-déjeuner de prière national, a déclaré son désaccord avec l’enseignement de Jésus d’aimer ses ennemis, semblait sonner le glas des décennies d’activisme de la gauche évangélique.