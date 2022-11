Avis | Ron DeSantis vient-il de devenir le leader républicain de 2024 ?

Une vague rouge a balayé la Floride, mais ailleurs, elle a à peine baigné le rivage. Les démocrates de la Chambre en danger survivent partout, la bataille pour le Sénat penche peut-être vers les démocrates et, au mieux, les républicains ont remporté un retour à l’impasse, pas la victoire que les circonstances semblaient promettre.

Si vous êtes républicain, tout cela est une raison de grave déception – à moins que vous ne soyez un républicain avec vos yeux et vos espoirs sur Ron DeSantis en tant que candidat potentiel à la présidentielle de 2024. Un monde où la Floride livre un glissement de terrain républicain alors que le GOP sous-performe ailleurs est très probablement votre scénario idéal, car il semble justifier la théorie que DeSantis proposera, s’il devenait candidat en 24.

Cette théorie, fondamentalement, est qu’il y a là une majorité décisive de centre-droit pour s’emparer de la politique américaine, une opportunité amplifiée par l’impopularité de l’administration Biden. C’est une majorité vers laquelle Donald Trump a poussé le parti, en ramassant des électeurs blancs de la classe ouvrière en 2016, puis des électeurs hispaniques en 2020 – prouvant que la coalition du GOP pourrait être plus col bleu et multiraciale que son itération Romney-Ryan et mieux optimisée pour Succès du collège électoral.

Mais Trump lui-même est tout simplement trop, trop erratique et polarisant et tout simplement dangereux, pour achever le réalignement par lui-même. Et son influence sur le parti dans son ensemble, manifeste dans les candidats sous-performants qu’il a élevés au cours de ce cycle, empêche la nouvelle majorité du GOP de prendre sa forme naturelle. Des États comme la Pennsylvanie, l’Arizona, la Géorgie et peut-être même le New Hampshire auraient dû être des pick-up républicains faciles; tout ce dont ils avaient besoin était un ensemble normal de candidats au Sénat. Au lieu de cela, ils ont obtenu le genre de candidats que Trump voulait, et le résultat est la difficulté, la défaite, la déception et les votes comptés tard dans la nuit.