Avis | Ron DeSantis est une illusion d’optique

Toujours dans The New Yorker, Jesse Dorris a visité un mémorial récemment ouvert à la mémoire des 20 enfants et six adultes qui ont été tués par balle à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, il y a environ dix ans : « Il est normal qu’un visiteur de le mémorial de Sandy Hook tourne en rond ; nous sommes tous piégés dans une boucle de carnage, de dons de campagne, de pensées et de prières. (Debbie Davidson, San Francisco)

Dans The Times, Michael Wilson a évoqué l’occurrence de trois fusillades de masse juste avant Thanksgiving : “Les parents, les enfants et les amis d’hier sont devenus les chaises vides de jeudi.” (James Turner, Hampton, Virginie)

Daniel Lewis a écrit une nécrologie pour le compositeur et diariste Ned Rorem qui a examiné la nature particulière des tendances révélatrices de Rorem : « L’abandon du nom est une chose. Avec le bavard de M. Rorem, cela pourrait atteindre le niveau d’un tapis de bombes. (Carol Dane, Oakland, Californie, et Robert Allen, Richmond, Virginie)

Jon Mooallem a passé du temps avec le réalisateur et scénariste Noah Baumbach, qui “a 53 ans et parle de longs arrêts et départs en boucle et de virages multipoints soigneusement réfléchis, comme un homme essayant de garer parallèlement sa conscience dans un endroit impossible”. (Bill Webb, Eminence, Ky., et Luc Leblanc, Montréal, entre autres)

Ruth Whippman a décrit ses leçons de piano d’il y a longtemps : « Je peux encore évoquer la surcharge chimique de l’après-rasage de mon professeur – un floral synthétique avec une note de fond d’économie de ruissellement. Écrasant, mais pas tout à fait capable d’étouffer le parfum de fond des attentes de ma mère. (Nan Valrance, Bluffton, SC, et Margaret Wohler, Alexandria, Va.)

Mike Tanier a réfléchi à la chute lamentable des Rams de Los Angeles après leur saison de championnat l’an dernier : « Les Rams ne font pas qu’endurer la gueule de bois du Super Bowl. Ils se sont réveillés à côté d’un parfait inconnu dans une suite lune de miel du Nevada avec un portefeuille vide et aucun signe de leurs clés de voiture. (Arthur Ostrove, White Plains, NY)

Andrew Das a décrit le but victorieux d’un joueur brésilien contre la Suisse : “C’était si rapide et si bien placé que le gardien suisse ne pouvait que le regarder passer comme un homme admirant un train à grande vitesse depuis la plate-forme.” (Ann Lowman Yang, Carrboro, Caroline du Nord)