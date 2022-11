Avis | Ron DeSantis a apprécié le jour des élections plus que certains autres républicains

Gaël : Eh bien, peut-être pour le plaisir. Mais je ne vais pas me laisser entraîner dans une bagarre entre notre ex-président fou et un gars avec qui je suis si profondément en désaccord avec la politique. DeSantis est une mauvaise nouvelle. Et cela vidéo de lui qui parle à plusieurs reprises de la façon dont “Dieu a fait un combattant” me fait flipper. Dieu ne soutient pas Ron DeSantis !

Brett : Sur ce point, il faut presque le remettre à Trump : “Ron DeSanctimonious” est plutôt brillant. Et le gouverneur de Floride n’est certainement pas mon candidat préféré pour le GOP – ce serait Nikki Haley ou, s’il était toujours intéressé par la politique, Mitch Daniels. Mais je préférerais largement voir DeSantis plutôt que Trump. Le gouverneur semble avoir compris comment trianguler entre les trois factions centrales du GOP d’aujourd’hui : les chrétiens évangéliques, les conservateurs de la Chambre de commerce et les inconditionnels de Trump. Et il est juste assez de chacun pour plaire aux trois.

Deux questions : pensez-vous qu’il se présentera à l’investiture ? Et s’il le fait, peut-il battre Trump ?

Gaël : Aucune raison pour qu’il se présente – DeSantis n’a que 44 ans et il peut certainement attendre Trump – ainsi que la plupart des autres grands républicains.

Brett : C’est vrai, bien que de mauvaises choses aient tendance à arriver, politiquement parlant, à ceux qui attendent. Par exemple, Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey, aurait dû se présenter à la présidence en 2012, avant que la débâcle du trafic du pont George Washington ne détruise plus ou moins son deuxième mandat.

Gaël : Mon autre question à propos de DeSantis est de savoir s’il est réellement assez bon en tant que militant. En le voyant lors d’événements importants, j’ai été frappé par à quel point il est… ennuyeux.

Brett : L’ennui est relatif. Biden est-il excitant?

Gaël : Donc, si c’était DeSantis contre Biden, qui soutiendriez-vous ?

Brett : Contre Biden ? Au risque que tu ne me parles plus jamais, probablement DeSantis. Le gouverneur est évidemment plein de lui-même et je ne suis pas fan des cascades comme la fuite des migrants vers Martha’s Vineyard. Mais je suis d’accord avec lui sur des questions politiques comme le maintien des écoles ouvertes pendant Covid, il a été un gouverneur populaire et efficace et il sait évidemment comment gagner des élections.