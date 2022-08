Avis | Retour au bureau : les jeunes travailleurs ne devraient pas rester à distance pour toujours

Les Américains passent souvent entre un tiers et plus de la moitié de leurs heures d’éveil à travailler. Le travail est donc inévitablement le lieu où bon nombre de nos liens et de nos amitiés se forment. L’ancienne façon de mélanger travail et plaisir avait ses problèmes – le golf, les boissons après le travail et autres activités «amusantes» forcées ne sont pas pour tout le monde, en particulier les parents ou ceux qui ne boivent pas d’alcool. Mais il existe des moyens d’apprendre à connaître des collègues qui se sentent plus progressistes – des repas partagés aux clubs de lecture, en passant simplement par prendre un café ou se promener avec un collègue pendant la journée de travail.

Conversation d’opinion

À quoi ressembleront le travail et la vie après la pandémie ?

Je sais que si j’étais resté à la maison au début de ma carrière, j’aurais manqué de trouver les amis et les mentors qui ont joué un rôle essentiel dans ma vie. Le bureau était également l’endroit où j’ai compris le fonctionnement de mon industrie, la nature des hiérarchies de pouvoir et comment m’entendre avec toutes sortes de personnes.

Rester à la maison peut sembler plus facile pour les travailleurs qui, pour une raison ou une autre, ne se sentent pas à l’aise au bureau, mais cela peut aussi permettre aux employeurs de se tirer d’affaire lorsqu’il s’agit de rendre le bureau plus inclusif. Si les mouvements sociaux de ces dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que se montrer et parler de ce qui ne fonctionne pas peut apporter un changement significatif.

Les chefs d’entreprise ont aussi beaucoup à apprendre. Je leur conseille d’écouter leurs employés et d’apprendre des travailleurs à toutes les étapes de leur carrière et de leur vie ce dont ils ont besoin pour faire de leur mieux. Ils doivent également apprendre à faire confiance à leurs employés et à leur accorder plus d’autonomie et de contrôle sur la façon dont ils font leur travail. Ils feraient bien de se rappeler que lorsque la pandémie a forcé de nombreuses personnes à travailler à domicile, leurs employés sont restés largement engagés et productifs.

L’inclusion doit être intentionnelle. Les modèles hybrides ne doivent pas créer de nouvelles hiérarchies qui privilégient le temps passé en personne, et les entreprises doivent créer des expériences de travail qui donnent aux gens de réelles raisons de se déplacer. Ceux-ci peuvent inclure des opportunités significatives de socialiser et de célébrer les victoires, des installations bien conçues et une culture de travail accueillante. Certaines entreprises expérimentent des moyens de remodeler l’expérience de bureau pour l’ère hybride, en créant de nouveaux systèmes pour les réunions qui n’excluent pas les travailleurs à distance, ou même envisagent d’installer des écrans de vidéoconférence dans les cuisines des bureaux pour permettre à ceux qui travaillent à domicile de s’engager dans de petits parler et “chats de refroidisseur d’eau.”

Je ne me souviens pas exactement comment j’ai répondu à cette nouvelle recrue chez Goldman qui m’a demandé de l’amener « tout entière » au travail, mais depuis lors, j’ai dû répondre à des versions de cette question plusieurs fois. Maintenant, je vous lance cet appel, jeunes employés de bureau : ramenez tout votre être au bureau. Ne revenez pas pour votre patron ; reviens pour toi. Adoptez ce que vous aimez, travaillez pour changer ce que vous n’aimez pas et aidez à créer un lieu de travail vraiment gratifiant et encourageant.