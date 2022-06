Avis | Retirer les voitures de la route est plus difficile qu’il ne devrait l’être

En guise de compromis, Save Telegraph, le groupe d’opposition à l’origine des affiches, qui semble être composé d’une poignée de commerçants locaux, propose une voie dédiée aux vélos, scooters et planches à roulettes. (Save Telegraph n’a pas répondu aux demandes de commentaires.)

J’ai beaucoup écrit sur ce conflit entre les intérêts des Californiens qui veulent construire des villes plus denses, plus abordables et accessibles à pied et les demandes des propriétaires et des entreprises de garder les choses telles qu’elles sont. Même dans des conditions politiques relativement favorables, il faut un effort colossal de la part des politiciens et militants locaux pour aborder la question d’une rue sans voitures. Une organisation étudiante comme Telegraph for People pourrait être en mesure d’obtenir une couverture médiatique d’actions telles que la prise de contrôle de la rue, mais elle ne fait généralement pas le poids face aux associations de propriétaires et aux organisations professionnelles bien gérées et incisives.

Yung m’a dit qu’il se rendrait à Taïwan cet été et qu’il ne savait pas s’il retournerait vivre à Berkeley. Il en va de même pour nombre de ses collègues organisateurs de Telegraph for People. Lorsque les militants sont partis et que c’est le conseil municipal contre les propriétaires d’entreprise qui, comme Moskowitz, font des déclarations raisonnables et ont le statu quo de leur côté, il peut être difficile de maintenir l’énergie. C’est à ce moment-là que les propositions sont déposées pendant des années.

L’arme la plus puissante que les entreprises ont de leur côté est l’attrition pure et simple. Si une proposition comme un télégraphe sans voiture est adoptée, elle doit alors être traitée par des examens qui peuvent prendre des années. Chaque fois qu’une pelle doit pénétrer dans le sol, les forces établies peuvent bloquer la construction réelle de la chose grâce à une variété de tactiques, y compris une action en justice. En août dernier, un juge a statué en faveur d’un groupe communautaire de Berkeley qui, contrarié par la surpopulation de la ville, a poursuivi l’université en vertu d’une loi sur la protection de l’environnement. Jusqu’à ce que la législature de l’État intervienne, Cal allait devoir supprimer 3 000 étudiants entrants et 57 millions de dollars de frais de scolarité perdus de ses listes.

Actuellement, Robinson et le conseil municipal attendent des plans du département des travaux publics de Berkeley qui donneront une gamme d’options pour la rue ainsi que des rapports sur les impacts que tout changement pourrait avoir sur la circulation à proximité. À ce moment-là, le conseil municipal votera sur deux questions distinctes. Le premier : s’ils dépenseront l’argent pour faire ressembler Telegraph à une place piétonne en l’élevant au niveau des trottoirs. La seconde : si la place qu’ils construisent n’aura en fait aucune voiture dessus.

Étant donné que la proposition initiale de Robinson a été adoptée à l’unanimité, quelques victoires semblent probables : rehausser la hauteur de la rue et créer une voie réservée aux autobus, ce qui réduira à tout le moins la circulation automobile personnelle à une seule voie. Mais la question de savoir si des voitures seront autorisées sur Telegraph Avenue est encore une question ouverte.