AVIS | Représentant spécial de l’Ukraine pour l’Afrique, Maksym Subkh : Nous comptons sur le soutien de SA

Le représentant spécial de l’Ukraine pour l’Afrique, Maksim Subkh écrit qu’il est important pour l’Ukraine d’établir des relations avec l’Afrique du Sud et a appelé l’Afrique du Sud à revoir sa position neutre sur l’invasion russe de l’Ukraine.

Ma visite de travail en Afrique du Sud arrive à un moment difficile pour le monde entier.

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine se répercute bien au-delà des frontières de notre pays et même au-delà de l’Europe. Alors que les forces d’occupation russes en Ukraine commettent des crimes terribles tels que des répressions massives, des déportations, des enlèvements, des tortures et la destruction de villes et de villages ukrainiens, des millions de familles africaines risquent de mourir de faim.

Comme l’ont montré les développements récents, l’exportation de produits alimentaires ukrainiens est très importante – la vie d’environ quatre cents millions de personnes dans le monde en dépend. Lorsque l’armée russe brûle des champs de céréales, détruit des fermes et des infrastructures agricoles et bloque l’accès aux ports de la mer Noire et de la mer d’Azov, non seulement les exportations ukrainiennes en souffrent, mais aussi des millions d’Africains, qui sont alors privés d’un accès à la nourriture ukrainienne vitale.

La guerre menace des choses cruciales pour l’humanité

L’unique objectif de la Russie, conquérir l’Ukraine, apporte tant de souffrances au monde. Ainsi, nous sommes tous unis par la lutte pour trouver l’équilibre et l’harmonie, en maintenant l’ordre pour lequel la communauté mondiale se bat depuis une décennie. Malheureusement, cette guerre est une source de menace pour des choses cruciales pour l’humanité : le système mondial du droit international, la sécurité alimentaire et le développement des valeurs démocratiques et humanistes.

S’adressant au public africain, je voudrais souligner que l’invasion russe est un acte d’impérialisme flagrant. Pratiquement nulle part ailleurs dans le monde les gens comprennent aussi bien le concept d’impérialisme. Il est évident et incontestable pour nous tous que le retour de l’impérialisme est un désastre mondial. L’intimidation, le chantage, les guerres et les conflits restent l’une des essences impériales de la Russie, qui a toujours cherché à étendre ses sphères d’influence partout dans le monde, y compris en Afrique. La Russie affirme qu’elle investit de plus en plus dans les pays africains, bien que cela n’ait pas encore été entièrement pris en compte dans l’ensemble de données, qui montre que seulement 1 % du total des investissements directs étrangers en Afrique a été réalisé par la Russie.

Pendant ce temps, l’Afrique a toujours été et restera à jamais au centre de l’attention et de la politique pacifique de l’Ukraine. Preuve en est, même pendant la guerre, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment créé un bureau de représentant spécial de l’Ukraine pour l’Afrique, afin d’améliorer la coordination de la coopération avec les pays africains.

Je me sens honoré et en même temps, une grande responsabilité m’a été confiée par le chef de l’Etat.

Depuis les origines mêmes de sa lutte pour la liberté et l’égalité contre le colonialisme et l’apartheid, l’Ukraine, en tant que cofondatrice des Nations Unies, a défendu et promu les intérêts des nations africaines. Comme vous le savez, l’Ukraine a toujours été un partenaire fiable pour les pays africains : de l’approvisionnement en produits céréaliers à la coopération dans le domaine militaro-technique et aux missions de maintien de la paix. Par conséquent, toute tentative de manipulation de l’opinion publique des nations africaines est sans espoir. Pendant l’apartheid, les Ukrainiens, qui constituaient une grande partie de la population de l’Union soviétique, ont soutenu les combattants de la liberté. Je crois qu’à travers nos difficultés actuelles, nous avons reçu une nouvelle chance de développer les relations entre l’Ukraine et l’Afrique du Sud.

Pour l’Ukraine, il est important d’approfondir les relations avec l’Afrique du Sud, qui est le plus grand centre économique, financier et de transport de la région. Suite aux discussions entre Zelensky et le président Cyril Ramaphosa, nous sommes impatients de construire une relation de respect mutuel et de confiance. En tant que nation, nous, Ukrainiens, apprécions hautement l’expérience de l’Afrique du Sud dans la lutte contre l’apartheid. Le Long chemin vers la liberté de Nelson Mandela traduit en ukrainien est devenu un livre populaire parmi la jeunesse ukrainienne.

Coopération commerciale, économique et d’investissement

L’Ukraine souhaite développer davantage ses relations avec l’Afrique du Sud, accordant une grande importance au développement de la coopération commerciale, économique et d’investissement avec votre pays en tant que l’un de nos principaux partenaires commerciaux en Afrique subsaharienne. Le volume total de nos échanges bilatéraux en 2021 s’est élevé à 117,3 millions de dollars américains. La mission commerciale de l’année dernière en Afrique du Sud, dirigée par le vice-ministre ukrainien du développement économique, du commerce et de l’agriculture, Taras Kachka, a donné un signal clair en faveur de l’approfondissement et de l’élargissement de la coopération économique entre nos pays.

L’Ukraine met en œuvre une réforme de la numérisation qui vise à mettre les services publics en ligne. Le secteur informatique ukrainien emploie près de 300 000 professionnels et connaît une croissance de 25 à 30 % par an. Il est déjà en tête de liste des exportateurs de services (plus de 5 milliards de dollars par an) et génère plus de 4 % du PIB de l’Ukraine. Le secteur informatique en Ukraine connaît une croissance constante malgré la guerre, de sorte que les clients peuvent être sûrs de la fiabilité des entreprises ukrainiennes. L’Ukraine est devenue le premier pays au monde où les passeports numériques étaient considérés comme l’équivalent légal des documents d’identité ordinaires. L’Ukraine est plus que capable d’aider nos partenaires sud-africains dans la première étape du développement de solutions numériques dans les domaines de la mise en œuvre des services bancaires par Internet, de la gestion des registres électroniques et de la numérisation des services publics.

Nous voyons également de nombreuses perspectives pour établir et développer une coopération mutuellement profitable dans le domaine de l’éducation. Les universités ukrainiennes pourraient offrir aux jeunes sud-africains des services éducatifs de haute qualité dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’ingénierie, de l’informatique et de l’aviation. Peu après le déclenchement de la guerre, les autorités ukrainiennes ont facilité l’évacuation des étudiants sud-africains vers les pays voisins. À la fin de la guerre, ils pourront poursuivre leurs études en Ukraine. Heureusement, de nos jours, de nombreuses universités ukrainiennes offrent la possibilité d’apprendre à distance.

Bien que la guerre russe ait conduit à des tragédies et à des difficultés, l’Ukraine a renforcé son rôle de garant de la sécurité alimentaire mondiale, qui est la base de l’approfondissement de la coopération économique et de la création de nouvelles opportunités pour les exportations ukrainiennes.

Il est donc extrêmement important de soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Nous sommes reconnaissants aux pays qui ont élevé la voix contre la guerre coloniale russe et se sont joints aux efforts internationaux visant à contrer l’invasion militaire russe, notamment en participant à la mise en œuvre des sanctions contre la Russie.

Position neutre de SA

Malgré le fait que l’Afrique du Sud a traditionnellement gardé une position neutre concernant les résolutions sur l’Ukraine, nous attendons avec impatience de voir une révision de la position de l’Afrique du Sud dans laquelle elle soutiendra les résolutions ukrainiennes dans le cadre des organisations internationales.

Ce n’est pas seulement l’Ukraine, mais le monde qui compte sur l’Afrique du Sud pour un soutien au sein de l’ONU et d’autres organisations internationales sur les questions qui concernent la guerre russe contre l’Ukraine, y compris l’initiative de l’Ukraine d’établir un tribunal pénal spécial pour punir le crime d’agression commis par la Russie contre l’Ukraine, l’initiative de l’Ukraine de créer le mécanisme international de réparation pour les dommages causés par l’agression militaire russe et le projet de résolution de l’AGNU sur les dommages environnementaux infligés par la Russie.

Nous avons raté l’Afrique du Sud lors du deuxième sommet en ligne de la plate-forme internationale de Crimée en août. Il a été créé par le président de l’Ukraine pour améliorer l’efficacité de la réponse internationale à l’occupation en cours de la Crimée, la réponse aux menaces sécuritaires croissantes, l’augmentation de la pression internationale sur le Kremlin et la prévention de nouvelles violations des droits. Nous voudrions souhaiter la bienvenue à l’Afrique du Sud parmi les participants au troisième sommet, que nous prévoyons de tenir l’année prochaine. Nous encourageons également l’Afrique du Sud à adhérer à la Déclaration conjointe de la Plate-forme internationale de Crimée.

Cependant, nous nous félicitons qu’une nouvelle page se soit ouverte dans notre relation.

– Maksym Subkh est le représentant spécial de l’Ukraine pour l’Afrique.

