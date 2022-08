Avis | Rencontrez Mandela Barnes, le candidat de 35 ans qui travaille pour évincer Ron Johnson

En tant que jeune millénaire noir d’un quartier difficile d’une grande ville du Midwest, il peut s’exprimer sur des problèmes auxquels de nombreux sénateurs ne peuvent pas s’identifier, et il peut le faire grâce à une expérience vécue. Il est le fils d’un père United Auto Workers et d’une mère enseignante dans une école publique, né dans un quartier troublé et très pauvre de Milwaukee.

Bien sûr, M. Barnes a ses défauts en tant que candidat. Il a rencontré plusieurs mini polémiques. Il a déjà été photographié tenant un t-shirt “Abolish ICE” et a travaillé aux côtés de la représentante Ilhan Omar du Minnesota voisin et l’a appelée “génial» – le genre de chose qui pourrait irriter les électeurs swing centristes.

Mais certaines des controverses de M. Barnes sont en fait des raisons pour lesquelles il peut comprendre d’où viennent les jeunes électeurs. Il était en souffrance sur le paiement d’un impôt foncier et avait un diplôme universitaire incomplet (tous deux rectifiés depuis). Il a également fait la une des journaux négatifs pour avoir participé à BadgerCare (le programme Medicaid du Wisconsin) alors qu’il se présentait au poste de lieutenant-gouverneur en 2018. Mais rencontrer des difficultés financières et commettre des erreurs en début de carrière ressemble à une expérience typique du millénaire. Peut-être que si plus de nos élus étaient confrontés à des défis similaires, ils auraient une meilleure idée de la façon d’aider les autres à trouver des solutions.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’être un millénaire pour comprendre leurs problèmes, et l’âge seul ne garantit pas le soutien des jeunes électeurs. De nombreux membres de la population se sont tournés vers Bernie Sanders plutôt que d’autres candidats plus jeunes lors des deux dernières primaires présidentielles. Mais la popularité de M. Sanders était enracinée dans le fait que le pays qu’il décrivait reflétait celui que les millénaires avaient connu – un pays dans lequel la précarité économique et l’inégalité des richesses avaient transformé le rêve américain en pure fantaisie.

Pour être juste, de nombreux autres candidats démocrates exploitent ce genre de rhétorique. John Fetterman en Pennsylvanie en est un exemple. Mais en raison de sa jeunesse relative, M. Barnes est particulièrement bien placé pour exprimer les angoisses et les problèmes de sa génération : nous, les milléniaux, avons été initiés aux horreurs des fusillades dans les écoles par le massacre de Columbine dans notre adolescence ; maintenant, nos enfants passent par des exercices de tir actifs en pré-K. Notre pays n’en fait pas assez pour lutter contre le changement climatique, les inégalités économiques, le racisme systémique, l’érosion rapide des droits reproductifs, la diminution des droits de vote ou la montée en flèche des coûts des soins de santé, de la garde d’enfants et du logement. La liste continue.

Le Wisconsin est politiquement plus complexe qu’il n’y paraît parfois. L’idée que l’État ne peut pas supporter un politicien aussi progressiste que M. Barnes est de la pure fiction. Les candidats libéraux ont remporté 10 des 11 dernières élections nationales. Comme M. Barnes, la sénatrice Tammy Baldwin a également été accusée d’être trop à gauche pour le Wisconsin lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois à un poste dans tout l’État il y a dix ans, et en 2018, elle a été réélue avec une marge de près de 11 points. Et tandis que des slogans comme “Abolish ICE” et “Defund the Police” sont devenus impopulaires, le mouvement Black Lives Matter – dont M. Barnes est un fervent partisan – est toujours très populaire dans le Wisconsin, avec une cote de faveur plus élevée que presque n’importe quel État. ou politicien national, selon le dernier sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette.