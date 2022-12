Avis | Rencontrez Kyrsten Sinema, ancienne démocrate de l’Arizona

Brett : Il y a une place spéciale en enfer pour les républicains de Paul Ryan – appelons-les PRR. Ce que je veux dire, c’est un certain type de conservateur bien nanti, à l’esprit intellectuel, qui n’a jamais aimé la personne ou la politique de Trump et qui s’est parfois moqué de ses excès les plus vils, mais qui a constamment trouvé des excuses pour lui et sa présidence tout en méprisant Never Trumpers comme un tas de connards signalant la vertu. Ces PRR apaisants pour Trump étaient prêts à le défendre et à voter à nouveau pour lui jusqu’au lendemain des élections de mi-mandat, lorsqu’ils ont finalement réalisé qu’il était un handicap politique titanesque.

Gaël : Eh bien, j’aime vraiment cette diatribe. Continue …

Brett : Pour adapter quelque chose que Winston Churchill aurait prétendument dit à Neville Chamberlain après Munich en 1938 : En 2016, les conservateurs ont eu le choix entre la défaite électorale et le déshonneur personnel. Ils ont choisi le déshonneur. À la fin, ils ont quand même été vaincus.

Gaël : Vous savez, je vais demander qui est un choix Churchillien dans le monde républicain. Par exemple, Ron DeSantis n’a jamais été un grand ami de Trump, mais je pense que c’était uniquement parce qu’il regardait son travail.

Brett : Donc, bizarrement, j’ai beaucoup moins d’objection morale à ces républicains, comme DeSantis, qui ont aimé Trump au départ, que ce soit parce qu’ils étaient d’accord avec la plupart de ses politiques ou qu’ils appréciaient sa personnalité pouce dans l’œil, ou les deux. Au moins, ils sont venus honnêtement à propos de leur soutien à Trump, sans rationalisations alambiquées et auto-disculpations et diverses suspensions d’incrédulité. Bien sûr, je ne suis pas d’accord avec eux, mais j’ai depuis longtemps cessé de les dédaigner.

En parlant de dédain, avez-vous des opinions sur toutes ces révélations sur les politiques de discours de Twitter ?

Gaël : Existe-t-il un moyen de rendre illégal pour l’homme le plus riche du monde de posséder l’un des plus grands réseaux sociaux ? Je suppose que non, hein ?

Brett : Probablement pas, même si je doute que Musk profite de l’acquisition.

Gaël : Je me suis vraiment senti désolé pour les employés de Twitter qui ont découvert que Musk mettait des lits dans leur espace de travail. Et sa bascule politique sauvage ruinerait l’influence de quiconque ne se rapprochait pas d’un quart de billion de dollars.

Mais nous y sommes, et je n’ai pas de grande stratégie pour le faire se comporter de manière plus responsable quand il s’agit de choses comme… garder les fauteurs de haine violents hors de sa plate-forme. Avez-vous une?