Avis | Réglementer la parole en ligne peut être une idée terrible

Regarder les politiciens et les juges américains lutter contre les dangers sociaux et politiques posés par Internet, c’est un peu comme regarder mes chats chasser un pointeur laser. Ils sont très excités par la chasse, poursuivant chaque zig et zag avec une férocité voyante, mais chaque fois qu’ils approchent de la cible, il devient douloureusement clair qu’ils comprennent mal la nature essentielle du problème à résoudre (ou, vous savez, à la patte).

Laissons de côté pendant une minute le fait que la gauche et la droite ne sont pas d’accord sur les dangers que représentent exactement les médias sociaux : la gauche soutient généralement que des entreprises comme Facebook et Twitter ne font pas assez pour éradiquer la désinformation, l’extrémisme et la haine sur leurs plateformes, tandis que la droite insiste sur le fait que les entreprises technologiques vont tellement trop loin dans leurs décisions de contenu qu’elles suppriment les opinions politiques conservatrices.

Les deux parties ont proposé – et dans certains cas, adopté – des règles étatiques et fédérales qui obligent les entreprises à changer leurs habitudes. Mais les principales idées des législateurs des deux côtés sont inapplicables, inconstitutionnelles, non pertinentes et peu sérieuses, nombre d’entre elles trahissant une profonde ignorance du fonctionnement réel d’Internet. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder la vilaine piste numérique laissée par l’homme accusé d’avoir tué 10 personnes lors d’une fusillade raciste à Buffalo la semaine dernière. Comme je vais l’expliquer, les actions en ligne du suspect et ce qu’il faut faire à leur sujet présentent de profondes complications pour les théories des républicains et des démocrates sur la façon de réparer Internet.

Commençons par les républicains. L’année dernière, les gouverneurs de la Floride et du Texas ont signé des lois interdisant aux entreprises de médias sociaux de “censurer” les utilisateurs, et les législateurs républicains de plusieurs autres États poussent des idées similaires. Les lois du Texas et de la Floride ont été suspendues par des juges de la Cour fédérale de district qui ont déclaré qu’elles pourraient être inconstitutionnelles, mais ce mois-ci, une cour d’appel américaine a rétabli la règle du Texas sans explication ; Les organisations professionnelles de l’industrie technologique ont fait appel devant la Cour suprême pour annuler cette décision.