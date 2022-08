Avis | Réduire les émissions climatiques et le déficit ? C’est peut-être encore possible.

Certes, l’emballage n’est pas parfait. Près de deux décennies après que le Congrès a accepté d’empêcher Medicare de négocier les prix des médicaments pour obtenir l’approbation d’un régime de prestations sur ordonnance, cette erreur sera finalement réparée – bien que seulement pour un nombre limité de médicaments et très lentement pendant la majeure partie d’une décennie.

Et surtout, l’impôt minimum sur les sociétés de 15 % n’est pas le meilleur moyen de garantir que les entreprises paient leur juste part. Bon nombre des plus grandes entreprises ne paient pas d’impôts en raison des réductions prévues dans la législation fiscale de 2017 du président Donald Trump. Au lieu de l’approche plus souhaitable consistant à les dénouer, le nouveau projet de loi adopte l’approche plus simple d’un impôt forfaitaire de 15% sur la comptabilité de chaque grande entreprise de ses bénéfices (appelés bénéfices comptables) plutôt que sur ses bénéfices calculés à l’aide du code des impôts. Cela créerait à la fois des distorsions et un plus grand potentiel de manipulation en modifiant les méthodologies comptables.

Et le plus regrettable sur le plan fiscal, le compromis Schumer-Manchin n’inclut pas l’accord fiscal mondial que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a admirablement négocié avec des dizaines d’autres pays pour réduire l’incitation des entreprises à réduire leurs impôts en déplaçant les bénéfices dans le monde entier.

Il n’inclut pas non plus certains éléments méritoires de BBB, tels que l’extension du crédit d’impôt pour enfants, bien que davantage d’augmentations d’impôts auraient été nécessaires pour les payer.

À Washington — comme dans la vie — nous ne devrions pas laisser le parfait être l’ennemi du bien, et il y a une abondance de bien dans cette législation. Cela comprend environ 80 milliards de dollars de nouveaux fonds pour l’Internal Revenue Service pour l’application de la loi; pendant des années, les républicains ont tenté d’affamer l’IRS afin que l’évasion fiscale rampante puisse continuer en grande partie sans restriction.

Par coïncidence, le jour même où le compromis Schumer-Manchin a été annoncé, le Bureau du budget du Congrès a publié ses dernières estimations budgétaires, montrant qu’en l’absence de modifications législatives importantes, le déficit du pays restera d’environ 1 000 milliards de dollars par an et commencera bientôt à augmenter.

Faire même une brèche modeste dans ce domaine tout en abordant des défis majeurs qualifie cette législation comme l’un des meilleurs paquets dont je me souvienne que le Congrès ait donné naissance.

