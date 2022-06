Avis | Reconnaissant pour le courage de Mike Pence le 6 janvier

Giovanna Di Bernardo

New York

Appel à stages rémunérés

Pour l’éditeur:

Concernant « Les stages qui aident tous sauf les stagiaires » (Your Money, Business, 11 juin):

Ron Lieber identifie correctement le cycle sans fin qui maintient les stages non rémunérés très vivants : ceux qui peuvent se le permettre les acceptent et obtiennent une première étape cruciale dans leur carrière. M. Lieber ne se concentre pas sur le monde des arts, où les stages non rémunérés ont longtemps régné, mais si nous y regardons, vous pouvez voir une tendance fascinante : les stages rémunérés engendrent la diversité dans une organisation.

En 2020, j’ai fait un don de 5 millions de dollars au Metropolitan Museum of Art de New York qui a créé une nouvelle classe de stagiaires, tous rémunérés. Depuis lors, les candidatures ont explosé – 200% – et les candidats et les collèges dont ils sont issus sont beaucoup plus diversifiés. Cela signifie une main-d’œuvre plus diversifiée à l’avenir. Mais il y a plus : d’autres institutions artistiques ont emboîté le pas.

J’appelle d’autres philanthropes et chefs d’entreprise du monde des arts à rémunérer leurs stagiaires et à créer cette nouvelle voie rémunérée vers le sommet pour les étudiants de tous horizons.

Adrienne Archt

Washington

L’écrivain est l’ancien président du conseil d’administration de TotalBank et vice-président du Lincoln Center for the Performing Arts.