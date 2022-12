Avis | Réconforter! Le monde est mieux loti que vous ne le pensez.

Max Roser, de l’incontournable site Web Our World in Data, explique parfaitement la situation : « Le monde est affreux. Le monde est bien meilleur. Le monde peut être bien meilleur. Les trois affirmations sont vraies en même temps.

Donc toutes les mauvaises nouvelles sont réelles, et je les couvre les 364 autres jours de l’année. Mais il est également important de reconnaître les gains dont nos cerveaux (et nous, journalistes) sommes souvent inconscients – ne serait-ce que pour nous rappeler que le progrès est possible lorsque nous y mettons notre épaule. En avant!

*

Plus d’encouragement : les lecteurs ont jusqu’à présent fait don de plus de 4 millions de dollars aux organisations à but non lucratif dans mon guide annuel des cadeaux de vacances. Merci beaucoup à tous de nous rapprocher d’un monde meilleur. Pour participer et créer vos propres bonnes nouvelles, visitez KristofImpact.org.