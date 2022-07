Avis | Récession? Pas pour Big Tech.

Mais il y a aussi des signes que certaines grandes entreprises traversent habilement des temps plus difficiles – ou, dans une étiquette adoptée par tant de PDG que je me suis demandé s’ils étaient d’accord lors d’une réunion secrète, un environnement macroéconomique difficile.

Considérez quelques-uns des points les plus brillants : Qualcomm, le géant de la fabrication de puces, a rapporté que malgré cet “environnement macroéconomique difficile”, les bénéfices ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l’année dernière en raison des fortes ventes de ses processeurs utilisés dans les téléphones et les automobiles. Ford a indiqué que les ventes importantes de ses VUS et multisegments avaient fait plus que tripler son bénéfice ajusté avant impôts et intérêts par rapport à il y a un an. Pendant ce temps, Visa, Mastercard et American Express ont déclaré que les Américains dépensent toujours comme s’il n’y avait pas de lendemain. “Nous ne voyons aucune preuve d’un recul des dépenses de consommation”, a déclaré Vasant Prabhu, directeur financier de Visa, aux investisseurs.

Beaucoup à Wall Street s’étaient particulièrement inquiétés des résultats des géants de la Big Tech – Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet et Meta, les sociétés mères de Google et de Facebook. Ce sont parmi les entreprises américaines les plus précieuses, et elles ont grimpé en flèche pendant la pandémie. Mais cette année, la croissance de Big Tech a ralenti et ses cours boursiers ont été écrasés. Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities qui a été optimiste sur les géants de la technologie, a déclaré que le sentiment parmi les investisseurs technologiques était le plus négatif qu’il ait vu depuis 2009.

Puis mardi, Microsoft et Alphabet ont publié leurs chiffres et inversé le récit. Alphabet a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 13% par rapport à l’année dernière, ce qui est inférieur à la normale pour une machine à imprimer de l’argent comme Google, mais pas beaucoup moins que ce que les analystes attendaient et mieux que beaucoup ne le craignaient. Ives a déclaré que les résultats pas trop mauvais de Google suggéraient que le marché de la publicité en ligne se maintenait.